"ביצע מהלכים מעניינים": הציון שקיבל סולומון

מנור סולומון רשם היום (ראשון) הופעה נוספת במדי פיורנטינה, כאשר עלה מהספסל בדקה ה-82 ב-1:1 מול מילאן. הוויולה פתחו את החצי השני של העונה עם נקודה יוקרתית והשלימו תיקו שני ברציפות אחרי זה מול לאציו. קומוצו כבש בדקה ה-65, לפני שאנקונקו השווה בדקה ה-90, ופיורנטינה המשיכה רצף חיובי עם תוצאה שלישית ברציפות ללא הפסד ורביעית בחמשת המשחקים האחרונים, עדות לכך שהקבוצה התאוששה מהפתיחה החלשה של העונה.

בתקשורת האיטלקית ציינו את הדקות של סולומון ככניסה חיובית למשחק. באחד מכלי התקשורת הוא קיבל ציון 6, עם ההסבר הבא: “הוא ניסה לקראת הסיום עם כמה כדורים מעניינים”. מנגד, ברוב אתרי הספורט באיטליה בחרו שלא להעניק לו ציון כלל, בשל מיעוט הדקות שבהן שותף.

באותם כלי תקשורת סיפקו גם הסבר מדוע סולומון לא פתח בהרכב והדגישו כי: “ונולי התפתה לפתוח עם סולומון, למרות שהודה שהוא עדיין לא בכשירות של 100% אחרי ששיחק מעט בלבד בוויאריאל. בנוסף, המאמן יכול היה להסתמך גם על הרכש החדש ברשיאניני”.

מנור כמעט הכריע! מילאן יוצאת רק עם תיקו

עוד נכתב כי סולומון עשוי להיות גורם מכריע בבחירת המערך: “אם היה פותח, ייתכן שכבר עכשיו היינו רואים מערך 4-2-3-1, עם פאג’ולי ומנדראגורה בקישור ושלישיית התקפה מאחוריי קין”. כך תיארו באיטליה את ההתלבטות וההחלטה להשאיר את הישראלי מחוץ להרכב הפותח.

אגב, בסיום המשחק, הנשיא רוקו קומיסו, יחד עם רעייתו קתרין ובנו ג’וזפה, התקשרו למנכ״ל פרארי, למאמן ונולי ולכל הקבוצה כדי לברך אותם על הדרך שבה שיחקו ועל האופי שהפגינו מתחילת המשחק ועד סופו: “כל הכבוד, חבר’ה, תמשיכו כך”, אמר, “הגיע לנו לנצח, אבל אנחנו בכיוון הנכון וחייבים להמשיך”.

המאמן ונולי אמר בסיום: “אני שמח שיש קצת אכזבה, זה אומר שהם מבינים שנתנו הופעה גדולה ושאנחנו חייבים להישאר מרוכזים עד הדקה האחרונה. אמרתי לשחקנים שאני גאה בהם, כי התמודדנו מול קבוצה חזקה מאוד. אנחנו צריכים להיות קצת יותר רגועים מול השער, כי אחרי המצבים שלהם במחצית הראשונה, היינו צריכים וגם ראויים לנצח”.

“אנחנו רק צריכים להישאר צנועים ולעבוד בשקט. אהבתי את התגובה אחרי שספגנו, כי יצאנו לנסות לנצח, גם אם זה הכעיס אותי, כי זה שם אותנו בסיכון. אסור לנו להתמקד בנקודות שאיבדנו בתוספת מול לאציו ומילאן, אלא בהופעה ובשתי הנקודות שהשגנו מול שתי קבוצות גדולות. מילאן לא הפסידה מאז אוגוסט. מעכשיו ועד הסוף אנחנו צריכים להישאר מרוכזים. כשנלחמים על הישרדות חייבים להישאר ממוקדים. אנחנו צריכים לעבוד על הדברים החיוביים”, סיכם.