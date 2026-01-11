אנסה ובאטום בהתקפת אשדוד, אוגריסה מנגד

המחזור ה-18 של ליגת העל יינעל הערב (ראשון) עם משחק בין מ.ס אשדוד לעירוני קריית שמונה, בו שתי הקבוצות ירצו לשים סוף לרצף השלילי שלהן ולצבור נקודות שיתנו להן אוויר במאבקי התחתית.

הקבוצה מעיר הנמל פתחה את העונה בצורה טובה מאוד באופן יחסי, כשנראה היה שהיא יכולה להיות הפתעה מרעננת. מאז, החבורה של חיים סילבס נכנסה לסחרור שהוריד אותה עד למקום ה-11, כשהיא עם תשעה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, שמונה מהם בליגה.

הרכב מ.ס אשדוד: קרול נימצ’יסקי, טימותי אוואני, איברהים דיאקיטה, מאור ישילירמק, אמיתי יאמין, נועם מוצ’ה, אילי תמם, עמנואל אדג’יי, מוחמד עאמר, ז’אן פלורן באטום ויוג’ין אנסה.

אדריאן אוגריסה חוגג (חג'אג' רחאל)

מהצד השני, הקבוצה הצפונית נמצאת במצב רע משלה, כשהיא סופרת שבעה משחקים רצופים ללא ניצחון בליגת העל, כאשר השלושה האחרונים היו הפסדים שדרדרו אותה עד למקום ה-12, נקודה אחת בלבד מעל הקו האדום. בנוסף, מאמן הקבוצה שי ברדה לא עומד על הקווים בעקבות פטירת אביו.

הרכב עירוני קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ’, שי בן דוד, בילאל שאהין, כריסטיאן מרטינס, אופיר בנבנישתי, מוחמד אבו רומי, יאיר רדכי, אריאל שרצקי ואדריאן אוגריסה.