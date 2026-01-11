יום ראשון, 11.01.2026 שעה 19:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

אנסה ובאטום בהתקפת אשדוד, אוגריסה מנגד

סילבס יפתח עם שני החלוצים נגד ק"ש, בעוד תמם, מוצ'ה ואדג'יי גם הם ב-11 של הקבוצה מעיר הנמל. מרדכי, אבו רומי ושרצקי יעלו יחד עם הפרואני בהתקפה

|
יוג'ין אנסה (שחר גרוס)
יוג'ין אנסה (שחר גרוס)

המחזור ה-18 של ליגת העל יינעל הערב (ראשון) עם משחק בין מ.ס אשדוד לעירוני קריית שמונה, בו שתי הקבוצות ירצו לשים סוף לרצף השלילי שלהן ולצבור נקודות שיתנו להן אוויר במאבקי התחתית.

הקבוצה מעיר הנמל פתחה את העונה בצורה טובה מאוד באופן יחסי, כשנראה היה שהיא יכולה להיות הפתעה מרעננת. מאז, החבורה של חיים סילבס נכנסה לסחרור שהוריד אותה עד למקום ה-11, כשהיא עם תשעה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, שמונה מהם בליגה.

הרכב מ.ס אשדוד: קרול נימצ’יסקי, טימותי אוואני, איברהים דיאקיטה, מאור ישילירמק, אמיתי יאמין, נועם מוצ’ה, אילי תמם, עמנואל אדג’יי, מוחמד עאמר, ז’אן פלורן באטום ויוג’ין אנסה.

אדריאן אוגריסה חוגג (חגאדריאן אוגריסה חוגג (חג'אג' רחאל)

מהצד השני, הקבוצה הצפונית נמצאת במצב רע משלה, כשהיא סופרת שבעה משחקים רצופים ללא ניצחון בליגת העל, כאשר השלושה האחרונים היו הפסדים שדרדרו אותה עד למקום ה-12, נקודה אחת בלבד מעל הקו האדום. בנוסף, מאמן הקבוצה שי ברדה לא עומד על הקווים בעקבות פטירת אביו.

הרכב עירוני קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ’, שי בן דוד, בילאל שאהין, כריסטיאן מרטינס, אופיר בנבנישתי, מוחמד אבו רומי, יאיר רדכי, אריאל שרצקי ואדריאן אוגריסה.

