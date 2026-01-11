"כמו זייש", "בין גאונות לשיגעון", "עדיף באגף"

אוסקר גלוך המשיך היום (ראשון) בכושר המצוין שלו, כאשר כבש בניצחון 2:3 של אייאקס על טלסטאר, וזכה למחמאות בתקשורת ההולנדית על תרומתו למשחק ועל האופן שבו השתלב במערך הקבוצתי.

“הפרדוקס של גלוך: טוב יותר כשהוא לא פותח כמספר 10”, נכתב בניתוח של ‘VL’. “המשחק של אוסקר גלוך הוא קלאסי של מספר 10. הוא נע בין רגעים של השראה יצירתית לבין איבודי כדור שקשה להסביר, ואינו מתמקד בעבודה הגנתית. ניתוח הסיבות לכך שגלוך, עם התכונות הללו, מתפקד טוב יותר בתפקיד חופשי באגף מאשר כקשר התקפי במרכז”.

"גלוך הוא היורש הטבעי של חכים זייש באייאקס. מאז שהמרוקאי נמכר צ'לסי חיכו באייאקס לכזה שחקן והוא הגיע בדמות גלוך, שכמו זייש הולך על הקו של בין גאונות לשיגעון. כפליימייקר הוא מקור לבידור כשהדברים הולכים טוב ומקור לזעם כשהם לא. בתרחיש האחרון, עולה כל הזמן השאלה - האם הוא מאבד יותר מדי כדורים?", הוסיפו.