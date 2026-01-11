ברחה מהתחתית: 1:2 לראיו וייקאנו על מיורקה

בעוד שברצלונה וריאל מדריד ייפגשו הערב (ראשון) לסופר קלאסיקו בגמר הסופר קאפ הספרדי, המחזור ה-19 של הלה ליגה ממשיך היום. תחילה ראיו וייקאנו ניצחה בביתה 1:2 את מיורקה. בהמשך: לבאנטה תארח את אספניול.

ראיו וייקאנו – מיורקה 1:2

חוזרת לנצח: ראיו גוברת על מיורקה 1:2

המארחת עלתה ליתרון כבר בדקה הרביעית משער של חורחה דה פרוטוס. החבורה של יאגובה אראסאטה השוותה בדקה ה-30 מגול שהבקיע ודאט מוריצ’י. בדקה ה-42, איסי פלאסון דייק בפנדל והשיב את היתרון לשחקניו של איניגו פרז. עשר דקות לסיום המשחק, אוסקר ואלנטין הורחק בכרטיס אדום והותיר את המארחת בעשרה שחקנים. בעקבות הניצחון, ראיו וייקאנו עלתה למקום העשירי בטבלה כשהיא במרחק של חמש נקודות מהקו האדום, לעומתה מיורקה נמצאת רק מקום אחד מעל הקו האדום כשהיא עם נקודה מעל ולנסיה.