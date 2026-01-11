שלושער למרטנילי, מהפך לארסנל בגביע האנגלי

הגביע האנגלי ממשיך לצבור תאוצה, כאשר הסיבוב השלישי המשיך היום (ראשון) כאשר מוליכת הפרמייר ליג, ארסנל, גברה 1:4 על פורטסמות’ בחוץ והבטיחה את מקומה בשלב הבא.

למרבה הפלא, דווקא הקבוצה מתחתית הצ’מפיונשיפ עלתה ליתרון מוקדם בהתמודדות, כאשר כבר בדקה השלישית קולבי בישופ הכניע את קפה אריסבלאגה. התותחנים התאוששו מהר כאשר בחלוף חמש דקות הם נהנו משער עצמי של אנדרה דוזל שאיזן את התוצאה, ו-17 דקות מאוחר יותר גבריאל מרטינלי הפך.

על סף הירידה למחצית, נוני מדואקה החמיץ פנדל, אך מרטינלי דאג להוסיף את השני שלו עם פתיחת המחצית השנייה (51’), והשלים שלושער גדול בדקה ה-72, ובכך לקח הברזילאי את כדור המשחק.