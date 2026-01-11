יום ראשון, 11.01.2026 שעה 17:36
הפרקליטות זימנה רופא ועורכי דין לכתב חשדות

פרשת הונאת הביטוח הלאומי: במהלך שמוגדר כמעין שימוע, זומנו מספר חשודים במטרה להציג את גרסתם, להסביר את התנהלותם ולנסות לסתור את מה שמיוחס להם

פרשת הונאת הביטוח הלאומי בכדורגל הישראלי עולה שלב. במסגרת החקירה, פרקליטות מחוז דרום זימנה לכתב חשדות את הרופא המעורב בפרשה וכן את עורכי הדין החשודים, במהלך שמוגדר כמעין שימוע. מדובר בכתב חשדות ראשוני, שבמסגרתו יידרשו המעורבים להציג את גרסתם, להסביר את התנהלותם ולנסות לסתור את הטענות המיוחסות להם. לאחר השלמת ההליך, שעשוי להימשך מספר חודשים, תחליט הפרקליטות אם להגיש כתבי אישום.

נזכיר כי לאחרונה נחקר שחקן כדורגל בכיר נוסף, בחשד שמסר כתובת מגורים פיקטיבית כדי לעמוד בתנאים לקבלת גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי. על פי החשד, הכתובת שנמסרה אינה משקפת את מקום מגוריו בפועל, והשחקן טען בחקירתו כי שינוי הכתובת בוצע בעקבות דרישה של הקבוצה שבה שיחק באותה תקופה. פרט נוסף שעלה הוא שהמשכיר של הנכס הרשום הוא שחקן כדורגל בכיר אחר.

לפי ההערכות, החקירה הנוכחית צפויה להוביל להתפתחויות נוספות בתקופה הקרובה, כולל זימונם וחקירתם של שחקנים נוספים. כבר כעת ברור כי מדובר בפרשה רחבת היקף, שאינה מוגבלת למספר מצומצם של מעורבים, וכי רשויות האכיפה בוחנות לעומק את מכלול הקשרים והפעולות שבוצעו לאורך השנים.

כזכור, כחלק מהפרשה, 49 שחקני כדורגל, בהם גם שמות בכירים, זומנו או יוזמנו לוועדות רפואיות חוזרות. המוסד לביטוח לאומי הודיע כי קביעות הנכות שניתנו להם בעבר יבוטלו, וכי מי שיימצא כי קיבל כספי ציבור שלא כדין יידרש להשיבם לקופה הציבורית. מדובר, על פי ההערכות, בהחזר של מיליוני שקלים.

בהודעה רשמית של הביטוח הלאומי נמסר כי 49 תיקים נפתחו מחדש, כלל השחקנים יעמדו בפני ועדה רפואית חוזרת וקביעות הנכות יבוטלו. עוד הודגש כי כל מי שיימצא שלקח כספי ציבור שלא כדין, יחויב להחזיר את הכספים. החקירה עצמה החלה לאחר כשנה וחצי של פעילות סמויה של אגף החקירות וביקורת הפנים של הביטוח הלאומי.

מממצאי החקירה עולה כי רופא מסוים תיאם לכאורה עם עורכי דין מועדי ועדות רפואיות, סיפק מסמכים מזויפים וסייע בקביעת אחוזי נכות פיקטיביים, שאינם משקפים את מצבם הרפואי האמיתי של השחקנים. אותם שחקנים דיווחו על אובדן כושר עבודה, אך בפועל המשיכו לשחק באופן מלא בקבוצותיהם, תוך קבלת קצבאות חודשיות של אלפי שקלים. בביטוח הלאומי מדגישים כי החקירה מורכבת וסבוכה, וכי המטרה היא אחת: השבת כל כספי הציבור שנלקחו שלא כדין.

