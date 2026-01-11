הממשלה אישרה: משבר הדרכונים בדרך לפתרון

הממשלה אישרה היום (ראשון) את העברת הסמכויות משר הפנים לראש הממשלה, כך שבנימין נתניהו יוכל לאשר לספורטאים שאמורים להתחרות באולימפיאדת החורף 2026 לקבל דרכונים קבועים ולייצג את המדינה ביחד עם המשלחת.

כזכור, כפי שפורסם ב-ONE, שלושה מספורטאי המשלחת לאולימפיאדת החורף מילאנו-קורטינה 2026 לא היו יכולים לצאת לאירוע, לאחר שטרם קיבלו דרכונים ישראלים קבועים בגלל תקנה שאומרת שכל עולה חדש נדרש לשהות בישראל 36 מתוך 60 חודשים, בעוד שהם זקוקים לאימונים בחו”ל במתקנים על קרח. אלא שכעת מסתמן פתרון.

הממשלה העניקה את הסמכויות הנדרשות לראש הממשלה, כך שיוכל לאשר להם לקבל דרכונים ספציפית. בקרוב גם הכנסת תאשר זאת - ומיד לאחר מכן, יהיה בסמכותו של נתניהו לפתור את המשבר ולאפשר ייצוג הולם באולימפיאדת החורף.

אם זה אכן יקרה, שלושת הספורטאים האולימפיים שמוגדרים כעולים חדשים - אתילה קרטזס, מריה סיניוק וג’רד פיירסטון - ייצאו עם המשלחת לאולימפיאדת החורף ובכך ייפתר משבר הדרכונים בימים הקרובים.