יום ראשון, 11.01.2026 שעה 18:08
ספורט אחר  >> סקי

הממשלה אישרה: משבר הדרכונים בדרך לפתרון

הרשות המבצעת אישרה את העברת הסמכויות משר הפנים, לראש הממשלה ובכך נתניהו יוכל לאשר לשלושת הספורטאים לטוס לייצג את המדינה באולימפיאדת החורף

|
ג’רד פיירסטון (IMAGO)
ג’רד פיירסטון (IMAGO)

הממשלה אישרה היום (ראשון) את העברת הסמכויות משר הפנים לראש הממשלה, כך שבנימין נתניהו יוכל לאשר לספורטאים שאמורים להתחרות באולימפיאדת החורף 2026 לקבל דרכונים קבועים ולייצג את המדינה ביחד עם המשלחת.

כזכור, כפי שפורסם ב-ONE, שלושה מספורטאי המשלחת לאולימפיאדת החורף מילאנו-קורטינה 2026 לא היו יכולים לצאת לאירוע, לאחר שטרם קיבלו דרכונים ישראלים קבועים בגלל תקנה שאומרת שכל עולה חדש נדרש לשהות בישראל 36 מתוך 60 חודשים, בעוד שהם זקוקים לאימונים בחו”ל במתקנים על קרח. אלא שכעת מסתמן פתרון.

הממשלה העניקה את הסמכויות הנדרשות לראש הממשלה, כך שיוכל לאשר להם לקבל דרכונים ספציפית. בקרוב גם הכנסת תאשר זאת - ומיד לאחר מכן, יהיה בסמכותו של נתניהו לפתור את המשבר ולאפשר ייצוג הולם באולימפיאדת החורף.

אם זה אכן יקרה, שלושת הספורטאים האולימפיים שמוגדרים כעולים חדשים - אתילה קרטזס, מריה סיניוק וג’רד פיירסטון - ייצאו עם המשלחת לאולימפיאדת החורף ובכך ייפתר משבר הדרכונים בימים הקרובים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */