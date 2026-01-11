יום ראשון, 11.01.2026 שעה 17:35
ליגה הולנדית 25-26
4922-5718פ.ס.וו. איינדהובן1
3623-4418פיינורד2
3324-3518אייאקס3
2929-4317ניימיכן4
2828-3217אלקמאר5
2822-2518כרונינגן6
2622-2718טוונטה אנסחדה7
2428-3118הירנביין8
2323-2817אוטרכט9
2331-1817ספרטה רוטרדם10
2231-2718פורטונה סיטארד11
2031-2818גו אהד איגלס12
2039-2218זוולה13
1932-1717אקסלסיור רוטרדם14
1530-2218טלסטאר15
1444-2617הראקלס אלמלו16
1426-1618נאק ברדה17
1432-1918וולנדם18

גרים הסביר: מדוע שינה לאוסקר גלוך את העמדה?

מקבל 2 ב-1: המאמן הזמני של אייאקס אמר מה היתרונות מאחורי הסבתו של הישראלי לעמדת הקיצוני הימני. וגם: הכושר המעולה בו נמצא גלוך וקצב השערים

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אוסקר גלוך ממשיך בכושר מצוין שלו. הקשר הישראלי היה זה שהעניק לאייאקס יתרון 0:1 מול טלסטאר במשחק הראשון לאחר פגרת החורף בליגה ההולנדית, ובכך עלה למעורבות בעשרה שערים ב-13 משחקי הליגה האחרונים של אייאקס, הרצף הכי טוב שלו בקריירה.

הקשר הישראלי עומד כעת על 7 שערים העונה, כשהשיא האישי שלו בעונה אחת הוא 12, ולפניו עדיין כחמישה חודשים כדי לשפר אותו. גלוך כבר תרם שלושה שערים ושני בישולים בחמישה משחקים שבהם שיחק כקיצוני ימני, תפקיד שאליו הוסט לראשונה לפני כחודש, במשחק מול קרבאח בליגת האלופות.

המאמן פרד גרים אמר על השינוי בעמדה של הישראלי רגע לפני המשחק: “זו בחירה מודעת, אנחנו רוצים שאוסקר ישחק עם הכדור, לעיתים כקשר נוסף. עם קלאסן באמצע וגאיי באגף, יש לנו שחקנים שיכולים להיכנס לאותם שטחים. ראינו שהיום אכן ייפתחו שם שטחים”.

גם בתקשורת ההולנדית שמו לב לכך, וציינו כי “אמנם היה אלמנט של מזל בשער של גלוך, לאחר שהבעיטה שלו עברה בין מספר רגליים והכדור שינה כיוון, אך בסופו של דבר הבעיטה הייתה חזקה מדי עבור רונאלד קומאן ג’וניור, ואייאקס מצאה את עצמה ביתרון מפתיע”.

