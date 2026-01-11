גרים הסביר: מדוע שינה לאוסקר גלוך את העמדה?

אוסקר גלוך ממשיך בכושר מצוין שלו. הקשר הישראלי היה זה שהעניק לאייאקס יתרון 0:1 מול טלסטאר במשחק הראשון לאחר פגרת החורף בליגה ההולנדית, ובכך עלה למעורבות בעשרה שערים ב-13 משחקי הליגה האחרונים של אייאקס, הרצף הכי טוב שלו בקריירה.

הקשר הישראלי עומד כעת על 7 שערים העונה, כשהשיא האישי שלו בעונה אחת הוא 12, ולפניו עדיין כחמישה חודשים כדי לשפר אותו. גלוך כבר תרם שלושה שערים ושני בישולים בחמישה משחקים שבהם שיחק כקיצוני ימני, תפקיד שאליו הוסט לראשונה לפני כחודש, במשחק מול קרבאח בליגת האלופות.

המאמן פרד גרים אמר על השינוי בעמדה של הישראלי רגע לפני המשחק: “זו בחירה מודעת, אנחנו רוצים שאוסקר ישחק עם הכדור, לעיתים כקשר נוסף. עם קלאסן באמצע וגאיי באגף, יש לנו שחקנים שיכולים להיכנס לאותם שטחים. ראינו שהיום אכן ייפתחו שם שטחים”.

גם בתקשורת ההולנדית שמו לב לכך, וציינו כי “אמנם היה אלמנט של מזל בשער של גלוך, לאחר שהבעיטה שלו עברה בין מספר רגליים והכדור שינה כיוון, אך בסופו של דבר הבעיטה הייתה חזקה מדי עבור רונאלד קומאן ג’וניור, ואייאקס מצאה את עצמה ביתרון מפתיע”.