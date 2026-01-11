"סולומון שחקן טוב, מוכרים חולצות שלו בחנות"

לפני המשחק בין פיורנטינה למילאן בפירנצה, מתברר שחלק מאוהדי הוויולה כבר התאהב במנור סולומון. בחנות הרשמית של הקבוצה נראו מספר אנשים רוכשים חולצה של הישראלי, שפתח את המשחק על הספסל.

“כרגע נראה שהוא שחקן טוב, נקווה שיעזור לנו. יש אנשים שקונים חולצות, אבל כרגע המצב של הקבוצה לא טוב, אז לא הרבה. אבל היו כמה חולצות שלו שמכרנו”, סיפר ל-ONE אלסנדרו, מוכר בחנות של פיורנטינה.

קיימות שתי גרסאות לחולצות בפיורנטינה, אחת זולה יותר ב-70 אירו ועוד חולצת משחק מהסוג שלובשים השחקנים, ב-105 אירו.