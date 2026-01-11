סיום: טלסטאר - אייאקס 3:2

אחרי פגרה קצרה בעקבות החורף ובעקבות חג המולד והשנה החדשה, הליגה ההולנדית חזרה לה ובשעה זו אייאקס שבה אל הדשא, כשהיא מתארחת אצל טלסטאר למפגש מסקרן במיוחד במסגרת המחזור ה-18, כאשר אוסקר גלוך בהרכב הפותח של המועדון מאמסטרדם.

אייאקס התאוששה לפני הפגרה עם שלושה ניצחונות רצופים, אך במשחק האחרון שוב נעצרה עם 2:2 מרתק נגד ניימיכן של אלי דסה וצ’ירון שרי. הפעם אוסקר גלוך והחברים שלו ינסו לרשום עוד שלוש נקודות, כשאמנם אליפות כנראה לא תהיה, אבל עדיין יש עוד מטרות.

אייאקס עם 30 נקודות כאשר הפער מפ.ס.וו המוליכה הוא עצום וכבר עומד על 19 נקודות, כך שבאמת קשה לראות תסריט שבו הקבוצה מאמסטרדם חוזרת למאבק, בטח שיש גם עוד קבוצה בינה לבין איינדהובן בדמות פיינורד, גם אם פ.ס.וו עם משחק עודף.

מדובר כבר בסיבוב השני בליגה ההולנדית, כאשר בסיבוב הראשון שבה אייאקס מעדה לא מעט היא דווקא ניצחה את טלסטאר עם 0:2. מי שכיכב אז במשחק הזה היה ואוט וחהורסט, שכבש צמד עם גול ראשון בדקה ה-19 וגול שני בדקה ה-83.

מחצית ראשונה:

שער! דקה 11, אייאקס עלתה ל-0:1: אוסקר גלוך קיבל כדור ברחבה, עבר שחקן ובעט נהדר ברגל ימין היישר לרשת.

שער! דקה 14, אייאקס עלתה ל-0:2: זה היה מהיר. יורי באס שלח כדור ארך נהדר למיקה גודטס, שמתוך הרחבה בעט ברגל ימין לפינה הרחוקה וכבש.

דקה 23: אוסקר העביר כדור רוחב לדולברג, החלוץ נעצר על ידי רונאלד קומאן, הבן של, שגם נפגע במהלך.

דקה 43: מיקה קודטס כמעט כבש שער נוסף, הקיצוני קיבל מסירה גאונית ובעט חזק, אך השוער לא התקשה להדוף את הכדור.

דקה 53: סדריק האטנבור ביצע עבירה גסה, השופט תחילה הוציא לו את הכרטיס הצהוב, אבל לאחר בדיקת ה-VAR הוא הורחק באדום ישיר.

שער! דקה 72: אייאקס כבר ב-0:3: יורי באס עלה הכי גבוה להגבהת כדור הקרן של בונידה ונגח לרשת.

שער עצמי! דקה 78: יורי באס כבש לשני הצדדים: הבלם שהבקיע רק לפני 6 דקות ניסה להרחיק אבל הכדור פגע לו לא טוב ברגל וקבע 1:3 לאייאקס.

שער! דקה 84: טלסטאר צימקה ל-3:2: הגבהה מקרן של המארחת הגיע לדני באקר שנגח לרשת.