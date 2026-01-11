יום ראשון, 11.01.2026 שעה 17:34
4922-5718פ.ס.וו. איינדהובן1
3623-4418פיינורד2
3324-3518אייאקס3
2929-4317ניימיכן4
2828-3217אלקמאר5
2822-2518כרונינגן6
2622-2718טוונטה אנסחדה7
2428-3118הירנביין8
2323-2817אוטרכט9
2331-1817ספרטה רוטרדם10
2231-2718פורטונה סיטארד11
2031-2818גו אהד איגלס12
2039-2218זוולה13
1932-1717אקסלסיור רוטרדם14
1530-2218טלסטאר15
1444-2617הראקלס אלמלו16
1426-1618נאק ברדה17
1432-1918וולנדם18

סיום: טלסטאר - אייאקס 3:2

ליגה הולנדית, מחזור 18: הקבוצה מאמסטרדם מנסה לשוב לנצח, היא הייתה כבר ביתרון משולש, גלוך כבש ראשון (11'), אך הצליחה להסתבך נגד 10 שחקנים

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אחרי פגרה קצרה בעקבות החורף ובעקבות חג המולד והשנה החדשה, הליגה ההולנדית חזרה לה ובשעה זו אייאקס שבה אל הדשא, כשהיא מתארחת אצל טלסטאר למפגש מסקרן במיוחד במסגרת המחזור ה-18, כאשר אוסקר גלוך בהרכב הפותח של המועדון מאמסטרדם.

אייאקס התאוששה לפני הפגרה עם שלושה ניצחונות רצופים, אך במשחק האחרון שוב נעצרה עם 2:2 מרתק נגד ניימיכן של אלי דסה וצ’ירון שרי. הפעם אוסקר גלוך והחברים שלו ינסו לרשום עוד שלוש נקודות, כשאמנם אליפות כנראה לא תהיה, אבל עדיין יש עוד מטרות.

אייאקס עם 30 נקודות כאשר הפער מפ.ס.וו המוליכה הוא עצום וכבר עומד על 19 נקודות, כך שבאמת קשה לראות תסריט שבו הקבוצה מאמסטרדם חוזרת למאבק, בטח שיש גם עוד קבוצה בינה לבין איינדהובן בדמות פיינורד, גם אם פ.ס.וו עם משחק עודף.

מדובר כבר בסיבוב השני בליגה ההולנדית, כאשר בסיבוב הראשון שבה אייאקס מעדה לא מעט היא דווקא ניצחה את טלסטאר עם 0:2. מי שכיכב אז במשחק הזה היה ואוט וחהורסט, שכבש צמד עם גול ראשון בדקה ה-19 וגול שני בדקה ה-83.

מחצית ראשונה:

שער! דקה 11, אייאקס עלתה ל-0:1: אוסקר גלוך קיבל כדור ברחבה, עבר שחקן ובעט נהדר ברגל ימין היישר לרשת.

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך ושחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)אוסקר גלוך ושחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)
אוסקר גלוך ודייבי קלאסן חוגגים (IMAGO)אוסקר גלוך ודייבי קלאסן חוגגים (IMAGO)

שער! דקה 14, אייאקס עלתה ל-0:2: זה היה מהיר. יורי באס שלח כדור ארך נהדר למיקה גודטס, שמתוך הרחבה בעט ברגל ימין לפינה הרחוקה וכבש.

דקה 23: אוסקר העביר כדור רוחב לדולברג, החלוץ נעצר על ידי רונאלד קומאן, הבן של, שגם נפגע במהלך.

דקה 43: מיקה קודטס כמעט כבש שער נוסף, הקיצוני קיבל מסירה גאונית ובעט חזק, אך השוער לא התקשה להדוף את הכדור.

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

דקה 53: סדריק האטנבור ביצע עבירה גסה, השופט תחילה הוציא לו את הכרטיס הצהוב, אבל לאחר בדיקת ה-VAR הוא הורחק באדום ישיר.

שער! דקה 72: אייאקס כבר ב-0:3: יורי באס עלה הכי גבוה להגבהת כדור הקרן של בונידה ונגח לרשת.

שער עצמי! דקה 78: יורי באס כבש לשני הצדדים: הבלם שהבקיע רק לפני 6 דקות ניסה להרחיק אבל הכדור פגע לו לא טוב ברגל וקבע 1:3 לאייאקס.

שער! דקה 84: טלסטאר צימקה ל-3:2: הגבהה מקרן של המארחת הגיע לדני באקר שנגח לרשת.

