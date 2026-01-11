יום ראשון, 11.01.2026 שעה 15:38
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

יוסי אבוקסיס הופתע, השחקנים גילו דרך תמונה

המאמן עוד העביר את האימון בבוקר ולא נפרד מהשחקנים, כאשר אלו גילו כשמנהל הקבוצה שלח צילום של ההודעה. רוני לוי וגוסטבו ליאל הברזילאי מועמדים

|
יוסי אבוקסיס (ראובן שוורץ)
יוסי אבוקסיס (ראובן שוורץ)

רעידת אדמה במכבי נתניה. אחרי רצף של משחקים לא טובים, האחרון שבהם ה-1:1 נגד הפועל ירושלים ביום שישי האחרון, הקבוצה מהשרון החליטה לזעזע והודיעה באופן רשמי על סיום דרכו של יוסי אבוקסיס, ושבני לם יעמוד על הקווים עד למציאת מאמן קבוע.

מבחינת מועמדים, אז שתי אופציות עלו כאשר הראשונה זה רוני לוי, שמוכר היטב לקהל בנתניה, והשני זה מאמן מחו”ל, כאשר באופן ספציפי מאמן ברזילאי מועמד להגיע אל הקווים באצטדיון מרים, ושמו גוסטבו ליאל, מאמן ברזילאי שכבר ביקר בישראל למשך מספר שבועות בתחילת העונה ואימן בין השאר בנבחרות הצעירות של ברזיל. גם שמו של סלובודאן דראפיץ’ עלה.

בחזרה לאבוקסיס. המאמן עוד הספיק להעביר הבוקר (ראשון) את האימון לקראת משחק הגביע ביום שלישי מול מכבי יפו ולא חשב שזה מה שיקרה. לאחר האימון, נמסר לו על סיום עבודתו, כאשר גם בשיחה שערך עם השחקנים, הוא לא ציפה שזה יקרה ולא נפרד מהם.

שחקני הקבוצה הופתעו והתעדכנו על הפיטורים מהודעה בה צילום של הודעת הפיטורים ממנהל הקבוצה. בינתיים, נזכיר שהמועדון במקום השביעי וברצף פחות טוב של משחקים, כאשר הם לא ניצחו בחמשת המפגשים האחרונים בליגה, עם 2:0 נגד הפועל ב”ש, 1:1 נגד מכבי ת”א, 2:0 נגד הפועל פ”ת, 4:0 נגד עירוני טבריה וכאמור ה-1:1 נגד הפועל ירושלים ביום שישי האחרון.

