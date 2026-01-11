נהג שיכור ובמהירות מופרזת לתוך מסלול המראה

אירוע חריג במיוחד התרחש לפנות בוקר ביום שני בדרום־מרכז צ’ילה, כזה שנראה כאילו נלקח ישירות מסצנה בסרט אקשן – רק שכאן מדובר במציאות. בשעה 5:55 בבוקר, בשדה התעופה של העיר קונספסיון, נהג מקומי במצב של שכרות הצליח לפרוץ אל מסלול ההמראה הפעיל עם רכבו הפרטי.

לפי תיעוד שצולם במקום והופץ במהירות ברשתות החברתיות, הנהג נסע במהירות גבוהה בין מטוסים חונים – תקרית מסוכנת ובלתי נתפסת. הסרטון, שהפך ויראלי בתוך זמן קצר, מציג כיצד הרכב חולף סמוך לגופי המטוסים – סיטואציה שהייתה עלולה להסתיים באסון כבד.

אנשי הנהלת התעופה האזרחית של צ’ילה (DGAC), שזיהו את הסכנה המיידית, סימנו לנהג לעצור. במקום לציית להוראות, הוא ניסה להימלט, והאירוע התפתח למרדף חריג על מסלול ההמראה עצמו – אזור שאסור לחלוטין לכניסת כלי רכב אזרחיים.

לאחר דקות מתוחות, הנהג נבלם ונעצר על ידי כוחות המשטרה. למרבה המזל, האירוע הסתיים ללא נפגעים וללא נזק למטוסים או לתשתיות השדה, תוצאה שכמעט ואינה נתפסת לאור הסיכון הגבוה שהיה כרוך בחדירה כזו למסלול פעיל.

כעת הנהג ממתין להגשת כתב אישום רשמי. רישיון הנהיגה שלו נשלל במסגרת החקירה, ובשלב זה הוטל עליו מעצר בית. הרשויות בצ’ילה הדגישו כי מדובר בעבירה חמורה במיוחד, הן בשל נהיגה בשכרות והן בשל הסיכון הקיצוני לביטחון התעופה והציבור.

