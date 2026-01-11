יום ראשון, 11.01.2026 שעה 16:52
ספורט אחר  >> האזור המוטורי

נהג שיכור ובמהירות מופרזת לתוך מסלול המראה

אירוע חריג בשדה התעופה שנראה כאילו נלקח מסרט אקשן: הנהג השיכור הצליח לפרוץ אל מסלול ההמראה הפעיל עם רכבו הפרטי. צפו בסרטונים ממסלול ההמראה

|
אילוסטרציה (בינה מלאכותית)
אילוסטרציה (בינה מלאכותית)

אירוע חריג במיוחד התרחש לפנות בוקר ביום שני בדרום־מרכז צ’ילה, כזה שנראה כאילו נלקח ישירות מסצנה בסרט אקשן – רק שכאן מדובר במציאות. בשעה 5:55 בבוקר, בשדה התעופה של העיר קונספסיון, נהג מקומי במצב של שכרות הצליח לפרוץ אל מסלול ההמראה הפעיל עם רכבו הפרטי.

לפי תיעוד שצולם במקום והופץ במהירות ברשתות החברתיות, הנהג נסע במהירות גבוהה בין מטוסים חונים – תקרית מסוכנת ובלתי נתפסת. הסרטון, שהפך ויראלי בתוך זמן קצר, מציג כיצד הרכב חולף סמוך לגופי המטוסים – סיטואציה שהייתה עלולה להסתיים באסון כבד.

צפו בסרטון הראשון

צפו בסרטון השני

אנשי הנהלת התעופה האזרחית של צ’ילה (DGAC), שזיהו את הסכנה המיידית, סימנו לנהג לעצור. במקום לציית להוראות, הוא ניסה להימלט, והאירוע התפתח למרדף חריג על מסלול ההמראה עצמו – אזור שאסור לחלוטין לכניסת כלי רכב אזרחיים.

אילוסטרציה (בינה מלאכותית)אילוסטרציה (בינה מלאכותית)

לאחר דקות מתוחות, הנהג נבלם ונעצר על ידי כוחות המשטרה. למרבה המזל, האירוע הסתיים ללא נפגעים וללא נזק למטוסים או לתשתיות השדה, תוצאה שכמעט ואינה נתפסת לאור הסיכון הגבוה שהיה כרוך בחדירה כזו למסלול פעיל.

כעת הנהג ממתין להגשת כתב אישום רשמי. רישיון הנהיגה שלו נשלל במסגרת החקירה, ובשלב זה הוטל עליו מעצר בית. הרשויות בצ’ילה הדגישו כי מדובר בעבירה חמורה במיוחד, הן בשל נהיגה בשכרות והן בשל הסיכון הקיצוני לביטחון התעופה והציבור.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור האזור המוטורי? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את האזור המוטורי. נתראה בכתבה הבאה

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */