יום ראשון, 11.01.2026 שעה 15:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"חיפשו את אבוקסיס, זה יכול לזעזע את המועדון"

שחקן העבר, רונן גבאי, דיבר על הדרמה בנתניה, ב"שיחת היום": "לא מבין את ההיגיון - הוא לקח קבוצה מרוסקת ממקום אחרון בליגה עד הפלייאוף העליון"

|
יוסי אבוקסיס (רדאד ג'בארה)
יוסי אבוקסיס (רדאד ג'בארה)

מכבי נתניה הפתיעה היום (ראשון) בצהריים עם ההודעה על פיטוריו של יוסי אבוקסיס. המאמן סיים את דרכו אחרי שעוד הספיק להעביר הבוקר את האימון לקראת משחק הגביע ביום שלישי מול מכבי יפו, ובינתיים שחקן העבר של נתניה, רונן גבאי, התייחס לדרמה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה דעתך על הפיטורים?
“לא מבין את ההיגיון. צריך סיבה נורמלית. הוא לקח קבוצה מרוסקת ממקום אחרון בליגה עד פלייאוף עליון. היה לו משבר קטן. איפה ההיגיון? לא הבנתי, קטונתי. אני אוהד מכבי נתניה, חוץ מההבאה של שלושה זרים, שם הוא פגע בגדול, מעבר לזה אין בעל בית בעולם שההחלטה הראשונה שלו זה להוציא שחקנים בעסקאות כלכליות. אין היגיון, אתה קונה משהו חדש, קבוצת כדורגל, אתה מוכר את דאפה, סטויאנוב...”.

מה הולך לקרות?
“הם חיפשו את אבוקסיס, כנראה מערכת היחסים הייתה רעועה. הוא הבין שהוא הולך להסתכן בלרדת ליגה עד שהגיעו שלושה זרים. הם בלי זהות, לא מחוברים למקום, מנותקים מהמצב. מקווה שנלך למקומות טובים, זה יכול לזעזע מועדון. הפיטורים לא לעניין. אנחנו תלויים באנשים שיושבים באמריקה, זה נראה לי תמוה וחובבני, הלוואי שאטעה”.

