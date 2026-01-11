"חיפשו את אבוקסיס, זה יכול לזעזע את המועדון"

מכבי נתניה הפתיעה היום (ראשון) בצהריים עם ההודעה על פיטוריו של יוסי אבוקסיס. המאמן סיים את דרכו אחרי שעוד הספיק להעביר הבוקר את האימון לקראת משחק הגביע ביום שלישי מול מכבי יפו, ובינתיים שחקן העבר של נתניה, רונן גבאי, התייחס לדרמה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה דעתך על הפיטורים?

“לא מבין את ההיגיון. צריך סיבה נורמלית. הוא לקח קבוצה מרוסקת ממקום אחרון בליגה עד פלייאוף עליון. היה לו משבר קטן. איפה ההיגיון? לא הבנתי, קטונתי. אני אוהד מכבי נתניה, חוץ מההבאה של שלושה זרים, שם הוא פגע בגדול, מעבר לזה אין בעל בית בעולם שההחלטה הראשונה שלו זה להוציא שחקנים בעסקאות כלכליות. אין היגיון, אתה קונה משהו חדש, קבוצת כדורגל, אתה מוכר את דאפה, סטויאנוב...”.

מה הולך לקרות?

“הם חיפשו את אבוקסיס, כנראה מערכת היחסים הייתה רעועה. הוא הבין שהוא הולך להסתכן בלרדת ליגה עד שהגיעו שלושה זרים. הם בלי זהות, לא מחוברים למקום, מנותקים מהמצב. מקווה שנלך למקומות טובים, זה יכול לזעזע מועדון. הפיטורים לא לעניין. אנחנו תלויים באנשים שיושבים באמריקה, זה נראה לי תמוה וחובבני, הלוואי שאטעה”.