יום ראשון, 11.01.2026 שעה 16:52
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
3512-3513אל הילאל1
3112-3813אל נאסר2
3114-2913אל טאאוון3
2810-1913אל אהלי4
2713-2613אל קאדיסיה5
2616-2713אל איתיחאד6
2223-2313אל אטיפאק7
2020-1813ניאום8
1821-3013אל חאליג'9
1722-1613אל פאתח10
1321-1213אל פייחה11
1320-1113אל חאזם12
1226-1913אל חולוד13
924-1013דאמאק14
928-1213אל ריאד15
820-913אל שבאב16
525-913אל אחדוד17
229-1313אל נג'מה18

דיווח: בנזמה סיכם על חוזה חדש באל איתיחאד

הצרפתי חווה נעורים שניים בערב הסעודית, ובגיל 38 חידוש החוזה עם קבוצתו כבר סוכם, וזאת בצל הטענות על חוסר שביעות רצונו והאפשרות שיחזור לאירופה

|
קארים בנזמה (IMAGO)
קארים בנזמה (IMAGO)

קארים בנזמה זוהר בערב הסעודית, ובגיל 38 עדיין יש לו הרבה כדורגל ברגליים. הוא הצטרף לאל איתיחאד ב-2023, ובעונתו השלישית במועדון הוא מוכיח את הכושר המצוין שבו הוא נמצא. הזמן עובר, והחלוץ הצרפתי לא מוריד רגל מהגז, עד כדי כך שהתוכנית עם המועדון מג’דה מתאימה בצורה מושלמת.

שחקן ריאל מדריד לשעבר כבר מנהל מגעים עם הנהלת אל איתיחאד על הארכת חוזהו, כאשר בספרד מדווחים שהעניין כבר סוכם. “אין ספק שבנזמה יישאר. חוזהו הנוכחי מסתיים ביוני 2026, אך התוכניות להמשך דרכו כבר בעיצומן”, טענו ב’אס’.

“הוא רוצה להישאר, הוא מאוד להוט להמשיך בערב הסעודית ועם אל איתיחאד. הוא ראה שיש כאן פרויקט רציני עם שחקנים טובים”, אישר רמון פלאנס, המנהל הספורטיבי של המועדון, בראיון. בכך סתר את הפרסומים השונים על חוסר שביעות רצון של החלוץ הוותיק והאפשרות שישוב לאירופה.

בנזמה כבר כבש העונה 15 שערים, שבעה מהם ב-10 משחקי הליגה הסעודית. את עונת 2024/25 סיים עם 21 שערים ו-9 בישולים, ואת עונת 2023/24 עם 9 שערים ו-7 בישולים.

במאי הוא הוסיף לארון התארים שלו זכייה ראשונה באסיה, אליפות הליגה הסעודית. “כל סימני השאלה סביב האושר של בנזמה בערב הסעודית הוסרו. התוכנית עובדת בצורה מושלמת, ובאל איתיחאד חוגגים”, מסכמים בספרד.

