דיווח: בנזמה סיכם על חוזה חדש באל איתיחאד

קארים בנזמה זוהר בערב הסעודית, ובגיל 38 עדיין יש לו הרבה כדורגל ברגליים. הוא הצטרף לאל איתיחאד ב-2023, ובעונתו השלישית במועדון הוא מוכיח את הכושר המצוין שבו הוא נמצא. הזמן עובר, והחלוץ הצרפתי לא מוריד רגל מהגז, עד כדי כך שהתוכנית עם המועדון מג’דה מתאימה בצורה מושלמת.

שחקן ריאל מדריד לשעבר כבר מנהל מגעים עם הנהלת אל איתיחאד על הארכת חוזהו, כאשר בספרד מדווחים שהעניין כבר סוכם. “אין ספק שבנזמה יישאר. חוזהו הנוכחי מסתיים ביוני 2026, אך התוכניות להמשך דרכו כבר בעיצומן”, טענו ב’אס’.

“הוא רוצה להישאר, הוא מאוד להוט להמשיך בערב הסעודית ועם אל איתיחאד. הוא ראה שיש כאן פרויקט רציני עם שחקנים טובים”, אישר רמון פלאנס, המנהל הספורטיבי של המועדון, בראיון. בכך סתר את הפרסומים השונים על חוסר שביעות רצון של החלוץ הוותיק והאפשרות שישוב לאירופה.

בנזמה כבר כבש העונה 15 שערים, שבעה מהם ב-10 משחקי הליגה הסעודית. את עונת 2024/25 סיים עם 21 שערים ו-9 בישולים, ואת עונת 2023/24 עם 9 שערים ו-7 בישולים.

במאי הוא הוסיף לארון התארים שלו זכייה ראשונה באסיה, אליפות הליגה הסעודית. “כל סימני השאלה סביב האושר של בנזמה בערב הסעודית הוסרו. התוכנית עובדת בצורה מושלמת, ובאל איתיחאד חוגגים”, מסכמים בספרד.