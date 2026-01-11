קונור בראדלי צפוי לעבור ניתוח וסיים את העונה

ליברפול ספגה מכה קשה: המועדון הודיע היום (ראשון) כי קונור בראדלי סיים את העונה בעקבות פציעת ברך משמעותית. המגן בן ה-22 נפצע בתיקו המאופס מול ארסנל ביום חמישי האחרון ולא ישוב לשחק במדי האדומים במסגרת המקומית עד תום העונה.

הפציעה אירעה בדקות הסיום של המשחק באמירויות, כאשר בראדלי רדף אחרי כדור סמוך לקו המגרש, נחת בצורה לא טובה ונאלץ לרדת מכר הדשא כשהוא סובל מכאבים. בבדיקות שנערכו לאחר המשחק התברר כי הוא סובל מפגיעה בעצם וברצועות הברך, אם כי בליברפול הבהירו כי לא מדובר בקרע ברצועה הצולבת הקדמית.

המגן הצפון-אירי צפוי לעבור ניתוח בימים הקרובים ויחמיץ גם את משחק הפלייאוף של נבחרת צפון אירלנד מול איטליה במוקדמות המונדיאל בחודש מרץ. בנוסף, הפציעה מטילה ספק כבד ביכולתו להיות כשיר גם לקראת המונדיאל עצמו, אם נבחרתו תעפיל.

עבור ליברפול מדובר באובדן משמעותי, במיוחד לאור תרומתו של בראדלי העונה והעומק המוגבל בעמדות ההגנה לקראת הישורת האחרונה. זה קורה אחרי שבראדלי שותף העונה ב-21 משחקים ובישל שני שערים ב-1,209 דקות על הדשא במדי ליברפול.