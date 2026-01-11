יום ראשון, 11.01.2026 שעה 15:37
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

בן אבו: החלום של רועי דוד - קריירה מעבר לים

סוכנו של הקשר ב"שיחת היום": "האם יחתום לשנתיים בהפועל פ"ת? אנחנו בשיחות. המטרה - לתת לו פלטפורמה וקרש קפיצה". וגם: רן בנימין, ארצ'ל וה-MLS

|
רועי דוד (חג'אג' רחאל)
רועי דוד (חג'אג' רחאל)

חלון ההעברות של חודש ינואר התחיל באירופה ואוטוטו יתחיל בישראל, אז בינתיים מי שעובדים יותר קשה מכולם אלו הסוכנים, וזאת על מנת לדאוג ללקוחות שלהם בצורה הכי טובה שהם יכולים. מי שעלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE הוא סוכן השחקנים עידן בן אבו, שמייצג לא מעט שחקנים בישראל וברחבי אירופה, ודיבר על רועי דוד, רן בנימין, ה-MLS וטל ארצ’ל.

אתה בארצות הברית, לרועי דוד יש דרכון אמריקאי, סידרת לו חוזה?
“אני אמשיך מה שאמר פרדי (דוד). הוא יודע לעשות את ההפרדה בין איש מקצוע לבין אבא. ההצלחה של רועי היא קודם כל בזכותו, אבל הרבה מאוד בזכות המעטפת שלו”.

אתה תפתיע עם MLS?
“רועי בדרך הנכונה. השנה הוא בליגת העל, המעמד שלו בקבוצה משתפר, ככל שהשחקים בקצב יותר גבוה, יותר קל לו להראות יכולות. החלום שלו היא לפתח קריירה מעבר לים. ארצות הברית זה יעד אטרקטיבי, הדרכון זה משהו שעוזר. האם זה יקרה בזמן הקרוב או הרחוק? לא יודע”.

הוא יחתום לשנתיים בהפועל פתח תקווה?
“אנחנו בשיחות, מאמין שהדברים יסתדרו. המטרה המשותפת זה לתת לו פלטפורמה וקרש קפיצה”.

רועי דוד (חגרועי דוד (חג'אג' רחאל)

רן בנימין, מה אתה יכול להגיד עליו?
“בימים הראשונים ההתרשמות מהמועדות היא פנטסטית. הכל פה מאוד מקצועי, הם רק התחילו את הבדיקות והאימונים, הוא כבר זכה לשיחות אישיות מהמאמן והמנהל המקצועי. הם סיפרו לו איפה הם רואים אותו משתלב. על פניו נראה שזה הולך להיות על הצד הטוב ביותר. להיות ליגיונר זה לא דבר קל, צפויים משברים, אני בטוח שרן בן אדם חזק והוא יצליח. ההשתלבות פה הרבה יותר קלה מבאירופה”.

כמה לדעתך הכדורגל הישראלי יוציא שחקנים לארצות הברית בחלון הנוכחי?
“יש למעלה מעשרה שמות בפנקסים של מועדונים שם. החלון מסתיים בסוף מרץ תחילת אפריל, לא יודע כמה יצטרפו. כשאני מדבר עם מועדונים אני יודע שהם מכירים שחקנים מסוימים. השחקנים שהגיעו לפה עשו שירות טוב לכדורגלן הישראלי”.

רן בנימין ועידן בן אבו (האתר הרשמי של דאלאס)רן בנימין ועידן בן אבו (האתר הרשמי של דאלאס)

יכול להיות שהשחקן הישראלי היום משתכנע ביותר קלות לצאת לארצות הברית?
“כן, אבל לא רק מההיבט הכספי. זו לא רק החשיפה, הליגה הזאת היא גם קרש קפיצה. אם רוצים להגיע לליגה הספרדית, היום אתה מבין שיותר קל להגיע מפה מאשר מבלגיה או אוסטריה”.

מה עם טל ארצ’ל ואוסטרליה?
“החלום הזה הוא יותר שלי. כרגע זה פחות רלוונטי, הוא משחק כבר שלושה משחקים ברצף. החלון באוסטרליה נפתח ב-14 בינואר”.

