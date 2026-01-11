יום ראשון, 11.01.2026 שעה 22:20
ספורט אחר

היאבקות מקצועית היא הרבה מעבר לניצחון והפסד

עבור אורי גולד והדר הורביץ, צמד מתאבקים ישראלים הפועלים בארצות הברית, היאבקות היא שפה: "זה שילוב של אומנות, תיאטרון ויכולת פיזית קיצונית"

|
מעבר לניצחון או הפסד (אוסף פרטי)
מעבר לניצחון או הפסד (אוסף פרטי)

בעולם שבו ספורט נמדד לרוב במספרים, בטבלאות ובסטטיסטיקות, ההיאבקות המקצועית פועלת לפי חוקים אחרים לגמרי. זהו ענף שבו המנצח ידוע מראש, אך החוויה לא פחות אמיתית. עבור אורי גולד והדר הורביץ, צמד מתאבקים ישראלים הפועלים בארצות הברית, היאבקות היא שפה. שפה של רגש, של סיפור ושל חיבור אנושי.

"היאבקות מקצועית זה לא עוד ספורט", הם מסבירים. "זה שילוב של אומנות, תיאטרון ויכולת פיזית קיצונית. אנחנו צריכים להיות חזקים, מהירים ומדויקים, אבל במקביל לדעת לספר סיפור שיגע בקהל". מבחינתם, אם הקהל לא יוצא עם תחושה, עם זיכרון או עם רגש אמיתי, משהו התפספס.

כצוות, אורי והדר מייצגים גישה שקצת הלכה לאיבוד בענף תחרותי ואגואיסטי. במקום להתמקד בשאלה מי נראה יותר טוב, הם מתמקדים בשאלה איך הקרב כולו נראה טוב יותר. "אם היריבים שלנו נראים חזקים, גם אנחנו נראים חזקים. בסוף, הקהל זוכר קרב טוב, לא מהלך אחד".

החיבור ביניהם עמוק גם מחוץ לזירה. שניהם עזבו את ישראל, את המשפחות, את השפה ואת אזור הנוחות כדי לרדוף אחרי חלום מורכב בצד השני של העולם. החיים כמתאבקים מקצועיים אינם פשוטים. נסיעות אינסופיות, חוסר ודאות כלכלי ולחץ מתמיד להוכיח את עצמך. "כשיש מישהו שעובר איתך את זה, זה משנה הכול. אתה לא לבד".

השבעה באוקטובר היה רגע ששינה את חייהם. אובדן של חבר קרוב, עמית מגנזי זל, שנרצח בפסטיבל נובה, הותיר צלקת עמוקה. להיות רחוק מהארץ בזמן כזה יצר תחושת ניתוק קשה. "הכאב מרגיש אחר כשאתה רחוק. אתה קולט הכול דרך מסכים". מאז, כל הופעה נושאת משמעות נוספת. "אנחנו ממשיכים גם בשבילו. הוא חלק מהדרך שלנו".

ברזומה שלהם כבר יש אליפויות בפלורידה, הופעות בארגונים מובילים כמו Reality of Wrestling, TNA ו Prestige, והופעות באירופה ובאנגליה. אנשי מקצוע רבים בסצנה האמריקאית מגדירים אותם כאחד הצמדים הטובים ביותר בארצות הברית שעדיין לא מוחתמים בחברה גדולה. "זו מחמאה, אבל גם אחריות. אנחנו יודעים שיש עלינו עיניים".

עבור אורי והדר, הדרך עוד ארוכה. הם לא ממהרים, לא מדלגים על שלבים, ומאמינים שעבודה עקבית תוביל אותם למקום הנכון. "בהיאבקות, כמו בחיים, מי שנותן באמת, בסוף מקבל".

