יום ראשון, 11.01.2026 שעה 14:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"לחיפה עתיד מבטיח", "בכר חזר להאמין בעצמו"

קניאס ואהרונוביץ החמיאו לירוקים ב"שיחת היום", ניסן: "יש תשתית, כיף לראות את רטנר". איציק: "האומץ חזר לבכר, הוא הבין שככה הוא לקח אליפויות"

|
פייר קורנו וליסאב עיסאת בסיום (מרטין גוטדאמק)
פייר קורנו וליסאב עיסאת בסיום (מרטין גוטדאמק)

מכבי חיפה אמנם נעצרה אחרי רצף ניצחונות מרשים, אבל היא לפחות לא הפסידה באחד באצטדיונים הקשים שיש בליגת העל, כשסיימה ב-0:0 עם הפועל באר שבע והמשיכה במגמת השיפור תחת ברק בכר. לאחר המשחק, הפרשנים ברדיו חיפה ניסן קניאס ואיציק אהרונוביץ עלו לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על הנושאים הבוערים אצל הירוקים.

מה אתם חושבים על סוגיית ברק בכר?
קניאס: ”איציק ביקר אותו עונה שעברה בצדק, בכר חייב להמשיך. הוא מייצר תשתית לעונה הבאה, בדיוק העבודה שמרקו בלבול עשה אז. כיף לראות את שחקני מחלקת הנוער, את נבות רטנר. הוא נכנס בלי שום רגשי נחיתות, יש לחיפה עתיד מבטיח. הילד מתאמן עם הבוגרת לא מעט זמן, גם בליגת האלופות לנוער הוא עשה משחקים מדהימים, לליגת העל הוא בטוח מתאים. בכר מתאים את עצמו למציאות”.

אהרונוביץ: “בכר חושב שהוא מסוגל לקחת את הגביע, הוא מבין שאין לו פה איכות, אבל הוא הפך את הקבוצה לקבוצתית מאוד. שחקנים ממחלקת הנוער עושים עבודה מצוינת, והא נותן להם. הוא בדרך הנכונה”.

קוז'וק: "תוצאה מאכזבת, אנחנו היינו ראויים לכך"

רטנר פשוט מדהים, הוא עשה קפיצת מדרגה.
אהרונוביץ: “בכר, האומץ חזר לו. מה שאפיין אותו בעבר זה אומץ. אני זוכר כשקיבלתי ממנו טלפון שהוא אמר לי שהוא הולך אול-אין. הוא הבין שככה הוא לקח אליפויות. המצב שהביאו אותו זה שהוא חייב לתת לצעירים לשחק. רטנר מסר כדור ענק לגול והיה טוב, הוא הפך את הקבוצתיות לאיכות של חיפה”.

מה אתה אומר שמכבי חיפה עדיין לא מחתימה את בכר?
קניאס: ”יענקל’ה מבין את מה שקורה. אני בטוח שרפאלוב ועובדיה לא רוצים להזיע עוד הפעם ולטלטל בקיץ. להביא מאמן חדש זו תהיה טעות. לאורך שנים שחר תמיד מודיע על מאמנים באפריל, לדעתי הפעם זה יהיה לפני זה”.

נבות רטנר (רדאד גנבות רטנר (רדאד ג'בארה)

אתה רואה תסריט שבכר הולך למקום אחר?
קניאס: ”בשבילו מכבי חיפה זה הטופ, כל עוד ירצו אותו הוא ישמח להישאר לדעתי”.

מה עם מכבי תל אביב ירימו לו פלאפון?
קניאס: ”נבר סיי נבר. אבל לדעתי כל עוד במכבי חיפה ירצו אותו הוא ימשיך פה ליותר מעונה אחת. גם פפ גווארדיולה לא זוכה כל שנה באליפות. יש מניה בטוחה שמתפקדת ומוציאה מים מהסלע. צריך למצוא שחקנים טובים, אולי הסתיו טוריאל הבא. צריך גם לפגוע בזרים, רק שחקנים שיכולים לשדרג”.

אהרונוביץ: “ברק בכר חזר להאמין בעצמו. כל הסגל מאמין בו, גם הצוות מסביב כולל שחר יאמינו בו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */