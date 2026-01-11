ליאני: השיפוט בב"ש - מכבי חיפה היה ללא דופי

כמידי שבוע, שופט העבר לירן ליאני החליט להתייחס בעמוד הפייסבוק הפרטי שלו אתמול (שבת), לרמת השיפוט בחלק ממשחקי המחזור, תוך שהוא מנתח אירועים ספציפיים שקרו במהלך ההתמודדויות. הפעם הוא בחר לדבר על הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה, הפועל חיפה מול הפועל תל אביב ובית”ר ירושלים נגד מכבי בני ריינה, בנוסף הוא ציין: “הדברים שנכתבו לעיל, הם לעניות דעתי המקצועית בלבד ואינם חלילה במטרה לפגוע באדם כזה או אחר”.

הפועל באר שבע – מכבי בני ריינה

ליאני בעיקר החמיא לאביב קליין: “בעוד ששופטים ותיקים ומנוסים לא מציגים את היכולת המצופה מהם, שובץ לאחד המשחקים המאתגרים בכדורגל הישראלי בשנים האחרונות שופט צעיר שהצטרף רק העונה לליגת העל. בקור רוח שאופייני לשופטים מנוסים, בניהול משחק שקט וחכם ובגישה נכונה הוא ניהל את המשחק ואת השחקנים בחכמה.

“שמר על שטף המשחק, לא פסח על כרטיסים צהובים וניהל את המשחק ללא דופי. לא מובן מאליו. מבלי לפגוע באף שופט, הרבה שנים שלא עלה שופט עם פוטנציאל כזה. אני מקווה שבאיגוד השופטים יידעו לבנות אותו נכון ועוד יותר אני מקווה שהאופי שלו יהיה כזה שיוביל אותו קדימה”.

הפועל חיפה – הפועל תל אביב

פה היה לליאני ביקורת, תחילה על חוסר הזיהוי של הפנדל על רותם חטואל: “בדקה ה-26 למשחק קשר הפועל תל אביב לוקאס פלקאו משך באופן בוטה בחולצתו של חלוץ הפועל חיפה רותם חטואל בתוך רחבת העונשין. שופט המשחק לא זיהה את האירוע במגרש בזמן אמת. וההחלטה של שופט המסך להתערב באירוע הייתה נכונה”.

שנית, הוא ביקר את השופטים על כך שלא זיהו שהכדור עבר את הקו בשער העצמי של ג’ורג’ דיבה: “בדקה ה 80 למשחק הכדור עבר במלוא היקפו את קו השער של קבוצת הפועל חיפה מבלי שהשופטים במגרש יבחינו בכך. החלטה מהסוג הזה היא בתחום אחריותו של עוזר השופט.

“למרות שבליגת העל לא נעשה שימוש בטכנולוגיית קו השער עדיין לשופט המסך הייתה ראייה חותכת שהוכיחה מעל לכל ספק שהכדור אכן עבר במלוא היקפו את קו השער ולכן ההתערבות במקרה הזה הייתה נכונה ומוצדקת”.

רותם חטואל ונאור סבג (עמרי שטיין)

בית”ר ירושלים – מכבי בני ריינה

שופט העבר הצדיק את הכרטיס האדום לאווסו קוובנה: “בדקה ה 56 למשחק הורחק חלוץ מכבי בני ריינה, אווסו, בכרטיס אדום ישיר ומוצדק לאחר עבירת משחק חמורה על בלם בית”ר לוקה גאדראני כאשר הרמת רגל גבוהה פגעה בראשו. בניגוד לדרבי החיפאי, שבו בעבירת משחק חמורה שראה כל האצטדיון נזקק השופט הראשי לעזרת ה VAR, במקרה הזה, השופט הראשי שלף באופן מיידי את הכרטיס האדום המוצדק”.