חלון מועד ההעברות השני במחלקות הנוער נפתח

החל מהיום קבוצות הנוער השונות, כולל אלה של הילדים, יוכלו להעביר, להשאיל או לקבל שחקנים. בנוער על והלאומית זה יחל מ-14/01. הפירוט המלא בפנים

כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)
כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)

והנה הגיעה לה התקופה של מחצית עונת 2025/26, מה שאומר שחלון העברות כבר כאן. הבוקר (ראשון) נפתח לו חלון מועד העברות בליגות נערים א' – ג' על, נוער ארצית ומחוזית, נערים א' – ג' ארצית ומחוזית וכן בליגות ילדים א' עד טרום ילדים ג'. חלון העברות, וההשאלות בליגת העל לנוער ובליגה הלאומית לנוער יחל ב-14/01.

חלון העברות בליגת העל לנוער ובליגה הלאומית לנוער יחל, כאמור, ב-14/01 ויסתיים ב-11/02. חלון העברות בליגות נערים א' – ג' על יחל היום (11/01) ויסתיים ב-11/02. חלון העברות בליגות נוער – נערים ג' ארציות ומחוזיות יחל היום ויסתיים ב-18/02. חלון העברות בילדים א' עד ילדים ג' יחל היום ויסתיים אף הוא ב-18/02.

בנוער, אפשר להעביר, להשאיל ולקבל שחקנים בשנתוני 2008-2007; בנערים א' בשנתון 2009; בנערים ב', בשנתון 2010; בנערים ג', בשנתון 2011; בילדים א', בשנתון 2012; בילדים ב', בשנתון 2013; בילדים ג', בשנתון 2014; בטרום ילדים א', בשנתון 2015; בטרום ילדים ב', בשנתון 2016 ובטרום ילדים ג' בשנתון 2017.

