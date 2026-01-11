יום ראשון, 11.01.2026 שעה 14:37
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"רועי דוד ייחודי, יכולות שאין להרבה שחקנים"

פרדי דוד דיבר ב"שיחת היום" על בנו, שמככב בהפועל פ"ת ואחד מפריצות העונה בליגה: "יש כישרון, צריך לממש ועם המשכיות". וגם: העתיד, עומר פרץ וחו"ל

|
שחקני הפועל פ
שחקני הפועל פ"ת חוגגים עם רועי דוד (חג'אג' רחאל)

הפועל פתח תקווה היא ללא ספק המרעננת של הליגה ובתקופה פשוט מדהימה, כאשר סימן הקריאה לכך הגיע אתמול (שבת) ב-1:4 על עירוני טבריה. אחד הפריצות הגדולות של המלאבסים העונה הוא רועי דוד, שרשם צמד ובישול נגד ריינה ועוד שער נגד טבריה. אבא שלו, פרדי דוד, שכיום מנהל מרכזי הפיתוח של הכדורגל בהתאחדות, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על בנו.

מה אתה חושב על מה שהוא עושה?
“הוא בזכות עצמו. לוקח הכל ברצינות, בסוף, עם כל המחמאות הוא בתחילת הקריירה. הוא צריך להתקבע, להיות שחקן הרכב ומוביל. מקווה שהוא עושה את הדרך הנכונה. מגיע לעומר פרץ מילה טובה”.

הוא זה ששינה לו את העמדה.
“נכון, בהרצליה הוא שיחק 6. עומר גילה את היכולות ההתקפיות שלו והעביר אותו לקשר 8”.

רועי דוד מאושר (חגרועי דוד מאושר (חג'אג' רחאל)

הייתה שיחה עם ניר לוין ורועי דוד חזר בדלת הקדמית למכבי פתח תקווה, שם לא שמו לב לפוטנציאל שלו. הוא מצליח יותר ממה שחשבת?
“הוא ייחודי. הוא ניחן בעבודה קשה מאוד, לקח את המקצוע בסופר רצינות. הכישרון, בסוף צריך לממש אותו. בלי העבודה הקשה, אי אפשר להצליח. בשיא הצניעות, לרועי עדיין יש מה להוכיח והרבה. הוא בכיוון נכון. איך הוא אמר אתמול –  צריך המשכיות. הוא היה צריך להתמודד עם פציעות ולהישאר מחוץ לסגל בתחילת השנה”.

מה הוא לקח ממך?
“את הרצינות והאהבה למקצוע. לא היה לי חיי משפחה והמשפחה סבלה מאירועים שקורים בכדורגל. זה דברים שהשפיעו, אני מצר על כך. רועי לקח את הרצינות, הוא עומד עם שתי רגליים על הקרקע, ממוקד, יודע שזה כאילו הוא לא עשה כלום”.

פרדי דוד (לילך וויס-רוזנברג)פרדי דוד (לילך וויס-רוזנברג)

אתה הולך לכל המשחקים?
“פעם דיברנו, אמרתי לך שיצאתי מהכדורגל. הילד הזה החזיר אותי חזרה. הוא נותן לי כמות אושר, הרגשה עילאית, סיפוק. זה ילד מבשרי שמצליח. הכל בכוחות עצמו”.

מה המשך דרכו בהפועל פתח תקווה?
“רועי מאוד אוהב את הקבוצה, גם הקבוצה מעריכה אותו. אני מאמין שבימים הקרובים תתבשרו על הודעה. הסוכן מוסמך לדבר. הורים מרימים כל שלוש שעות פלאפון לסוכן, אנחנו סומכים עליו”.

עומר פרץ (ראובן שוורץ)עומר פרץ (ראובן שוורץ)

יש שאלה מהמאזין ב.ב, שואל אם הקלטת מוכנה לחו”ל.
“נראה אם הוא יצליח במשחק הגביע נגד ריינה, אחר כך נדבר. אנחנו רוצים להיות פשוט צנועים. יש לו יכולות שאין להרבה שחקנים, צריכים לקחת את זה. יש לו תנועה מקו שני שאין להרבה שחקנים. יש קשרים שמשחקים אחורה והוא יודע לקבל כדור בין הקווים, הכי חשוב התנועות שלו”.

אתה יושב איתו על דברים?
“לא. היום יש מערכות כל כך מתקדמות, אני תמיד רוצה לעשות התאמה למה שהמאמן מבקש לעשות. אני מנסה להוציא את חצי הגרוש ללירה בפעולה האחרונה. אני עוזר לו בפן המנטלי יותר, עוזר לו להתמודד עם דברים שהוא לא היה רגיל”.

