"החמצנו ניצחון נגד הפועל ת"א, השיפוט לא עזר"

הפועל חיפה אמנם עצרה את רצף ההפסדים, אבל היא עדיין לא חזרה לנצח וזאת אחרי משחק מדהים נגד הפועל תל אביב באצטדיון סמי עופר, כאשר האדומים מתל אביב והאדומים-שחורים מהכרמל נפרדו ב-3:3 מהנה מאוד. לאחר המשחק, הבעלים של הפועל חיפה, יואב כץ, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

שמעת שנתניה פיטרה את אבוקסיס?

“הוא אדם נהדר, מקווה שימצא עבודה בקרוב. יש אנשים מספיק חכמים שם, אני לא מכיר אותו כל כך טוב”.

ניסית פעם להביא אותו?

“כן, היו לנו שיחות מאוד טובות, אני לא זוכר למה זה לא עבד”.

יואב כץ (עמרי שטיין)

איך אתה רואה את המשחק אתמול?

“החמצנו ניצחון, השיפוט לא עזר. זה לא נגד קבוצה אחת, זה שגיאות שאנשים עושים. תמיד יהיה שגיאות אבל יש עדיפות לקבוצות הגדולות, זה ידוע”.

מישהו אומר לשופטים ללכת עם הגדולות?

“לא, אבל יש השפעה פסיכולוגית בגלל הקהל”.

אבל יש VAR?

“אבל לא כל ההחלטות תלויות בו, יש שגיאות”.

ג'בון איסט חוגג (עמרי שטיין)

מה אתה חושב שצריך לעשות?

“אין לי מומחיות בזה, בטוח שעובדים על זה, לא יושבים שם טיפשים”.

ההגנה בעייתית, אתה מתכנן משהו לינואר?

“כן, לא יודע אם זה יעבוד כי היו לנו אכזבות השנה. היו מקרים שלא כדאי לדבר עליהם”.

אנחנו מדברים על בלם או יותר מזה?

“בלם וקשר, שכבר החתמנו”.

מה עם עמדת השוער?

“אני לא מומחה בשוערים. לא היה שום מילה מהצוות המקצועי”.

דיברת עם ג’ראפי, תחזור לדבר איתו והוא יחזור בינואר?

“לא יודע, יש שם הרבה חתונים שרוקדים בחתונה, אני לא אעשה ספקולציה”.

מה עוד שינויים שתעשה?

“מקווה לניצחון ולא לשינויים. יש משחק מאוד חשוב נגד קריית שמונה בשני”.