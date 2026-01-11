יום ראשון, 11.01.2026 שעה 15:38
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"החמצנו ניצחון נגד הפועל ת"א, השיפוט לא עזר"

יואב כץ דיבר ב"שיחת היום" אחרי ה-3:3 נגד ברדה וחניכיו: "יש לשופטים השפעה פסיכולוגית בגלל הקהל ללכת עם הגדולות". וגם: גראפי, רכש ואבוקסיס

|
שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)

הפועל חיפה אמנם עצרה את רצף ההפסדים, אבל היא עדיין לא חזרה לנצח וזאת אחרי משחק מדהים נגד הפועל תל אביב באצטדיון סמי עופר, כאשר האדומים מתל אביב והאדומים-שחורים מהכרמל נפרדו ב-3:3 מהנה מאוד. לאחר המשחק, הבעלים של הפועל חיפה, יואב כץ, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

שמעת שנתניה פיטרה את אבוקסיס?
“הוא אדם נהדר, מקווה שימצא עבודה בקרוב. יש אנשים מספיק חכמים שם, אני לא מכיר אותו כל כך טוב”.

ניסית פעם להביא אותו?
“כן, היו לנו שיחות מאוד טובות, אני לא זוכר למה זה לא עבד”.

יואב כץ (עמרי שטיין)יואב כץ (עמרי שטיין)

איך אתה רואה את המשחק אתמול?
“החמצנו ניצחון, השיפוט לא עזר. זה לא נגד קבוצה אחת, זה שגיאות שאנשים עושים. תמיד יהיה שגיאות אבל יש עדיפות לקבוצות הגדולות, זה ידוע”.

מישהו אומר לשופטים ללכת עם הגדולות?
“לא, אבל יש השפעה פסיכולוגית בגלל הקהל”.

אבל יש VAR?
“אבל לא כל ההחלטות תלויות בו, יש שגיאות”.

גג'בון איסט חוגג (עמרי שטיין)

מה אתה חושב שצריך לעשות?
“אין לי מומחיות בזה, בטוח שעובדים על זה, לא יושבים שם טיפשים”.

ההגנה בעייתית, אתה מתכנן משהו לינואר?
“כן, לא יודע אם זה יעבוד כי היו לנו אכזבות השנה. היו מקרים שלא כדאי לדבר עליהם”.

אנחנו מדברים על בלם או יותר מזה?
“בלם וקשר, שכבר החתמנו”.

מה עם עמדת השוער?
“אני לא מומחה בשוערים. לא היה שום מילה מהצוות המקצועי”.

דיברת עם ג’ראפי, תחזור לדבר איתו והוא יחזור בינואר?
“לא יודע, יש שם הרבה חתונים שרוקדים בחתונה, אני לא אעשה ספקולציה”.

מה עוד שינויים שתעשה?
“מקווה לניצחון ולא לשינויים. יש משחק מאוד חשוב נגד קריית שמונה בשני”.

