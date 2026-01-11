יום ראשון, 11.01.2026 שעה 12:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

מ.ס אשדוד רוצה לשבור כבר את רצף ההפסדים

הקבוצה מעיר הנמל ללא ניצחון כבר תשעה משחקים רצופים, והערב ב-19:30 נגד ק"ש יש לה הזדמנות לשנות את זה. וגם: ההצעה שתוגש על שחקן מהליגה הלאומית

|
שחקני מ.ס אשדוד מאוכזבים (ראובן שוורץ)
שחקני מ.ס אשדוד מאוכזבים (ראובן שוורץ)

זה לא סוד שהמצב של מ.ס אשדוד סבוך ולא פשוט. הקבוצה מעיר הנמל סופרת כבר תשעה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, והתמונה בטבלה מתחילה להדליק נורות אזהרה. הם יודעים שניצחון אחד יכול להחזיר קצת שקט ולייצב את העניינים, והערב (ראשון, 19:30) מול עירוני קריית שמונה זו ההזדמנות לעשות את זה.

אחד הקשיים הבולטים בתקופה האחרונה הוא חוסר היכולת לכבוש שערים. באשדוד מבינים שקודם כל צריך למצוא את הרשת, ורק אז אפשר לדבר על נקודות. בשורה מעודדת הגיעה מהאימון המסכם, כאשר יוג’ין אנסה חזר להתאמן אחרי כמה ימים של חוסר ודאות לגבי מצבו. החלוץ צפוי לפתוח בהרכב.

המאמן חיים סילבס מתכנן שינוי אחד בלבד ב־11 לעומת המשחק הקודם. מאור ישילירמק ייכנס להרכב במקום רז מאיר המורחק, וישחק כמגן ימני, בעוד חמודי עאמר יוצב בצד שמאל. הקשר הצעיר אמיתי יאמין, בן 18 בלבד, צפוי להמשיך בהרכב אחרי הופעת הבכורה שלו מול הפועל תל אביב, שם השאיר רושם חיובי.

חיים סילבס. יערוך שינויים (עמרי שטיין)חיים סילבס. יערוך שינויים (עמרי שטיין)

במקביל, במועדון כבר חושבים קדימה. הקשר הגנאי אדמוני אסנטה הגיע להתרשמות והשאיר רושם טוב באימון. באשדוד מתכננים להתחזק בחלון ההעברות כדי להימנע ממאבקי הישרדות, ובקבוצה צפויים להגיש הצעה על אדר רטנר, מהשחקנים הבולטים בליגה הלאומית בשנתיים האחרונות.

