ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

נמני: בלי שדרוג, הסיכוי של מכבי לאליפות - קלוש

כוכב העבר ב"שיחת היום": "הסגל לא מספיק איכותי, גם לאזטיץ' צריך כלים, חייבים שחקנים שוברי שוויון - חלוץ, מס' 10, קיצוני ועוד אחד". וגם: פרץ

|
סייד אבו פרחי חוגג עם עידו שחר (חגי מיכאלי)
סייד אבו פרחי חוגג עם עידו שחר (חגי מיכאלי)

מכבי ת”א חזרה לעניינים בתקופה האחרונה עם שלושה ניצחונות בארבעת המשחקים האחרונים. שער של עידו שחר, שהמשיך את העונה המצוינת שלו, הספיק ל-0:1 על בני סכנין לפני שני הדרבים מול הפועל ת”א בגביע, ובליגה בהמשך החודש, מכבי חיפה ופרייבורג. אגדת מכבי ת”א ופרשן ONE, אבי נמני, דיבר על הצהובים בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מכבי עדיין לא החתימה אף אחד. לאן היא תלך בחלון הזה?
”אם מכבי לא תשדרג את עצמה בינואר, הסיכוי לאליפות קלוש עד לא קיים. הסגל לא מספיק איכותי. גם לאזטיץ’ צריך כלים. חייבים להביא שחקנים שוברי שוויון. חלוץ, מספר 10, כנף והייתי מביא עוד שחקן, מוותר על הייטור”.

מכבי תל אביב בעיניי, בשנייה שאישרו את השמונה זרים, הם ניסו להוזיל את המחיר של הישראלים בשוק ואיבדו שחקנים משמעותיים. בסוף השחקנים שהבאת לא מספיק טובים, זה פגע ברמת הסגל.
”אני מסכים איתך. הקבוצה התבססה על הישראלים הכי טובים לאורך שנים וזה מה שייחד אותה. ברגע שהיא רוצה להישען על זרים ולא פוגעת זו בעיה מאוד גדולה, אבל עדיין זה רק 6 נקודות ממקום ראשון. במשך שלושה חודשים הקבוצה לא מצליחה להתרומם”.

זז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)

דור פרץ יהיה כשיר לדרבי?
”אני מקווה מאוד, זה לא מאה אחוז. לפעמים להחזיר לפני הזמן יכול לעשות נזק לטווח יותר ארוך. הוא כבר ילד גדול, הוא יודע אם הוא בסדר. תלוי בו ובתחושה שלו”.

המשחק ברביעי משמעותי?
”לא רק הוא, יש גם את מכבי חיפה. כל משחק הוא קריטי”.

יש לך עדכון בהעברות?
”בוא נראה איך מתפתחים דברים”.

