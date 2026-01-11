יום ראשון, 11.01.2026 שעה 22:46
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%3786-401634דטרויט פיסטונס
65%3739-401134בוסטון סלטיקס
62%3688-378932פילדלפיה 76'
59%3670-377532ניו יורק ניקס
56%3856-389134טורונטו ראפטורס
56%4237-430636קליבלנד קאבלירס
52%3892-392833מיאמי היט
50%4075-399034שיקגו בולס
48%3822-380033אורלנדו מג'יק
47%4266-425936אטלנטה הוקס
44%3912-381334מילווקי באקס
37%4031-407035שארלוט הורנטס
32%3544-339531ברוקלין נטס
27%4080-375033וושינגטון וויזארדס
20%4209-390435אינדיאנה פייסרס
 מערב 
82%3586-397333אוקלהומה ת'אנדר
69%3603-377732סן אנטוניו ספרס
68%4017-419434דנבר נאגטס
66%4054-421235מינסוטה טימברוולבס
65%3427-368431יוסטון רוקטס
61%3600-355531לוס אנג'לס לייקרס
61%3696-380833פיניקס סאנס
57%3953-407035גולדן סטייט ווריורס
49%4146-408435פורטלנד בלייזרס
38%3819-377034לוס אנג'לס קליפרס
38%3977-390434ממפיס גריזליס
37%4073-393835דאלאס מאבריקס
35%4321-408934יוטה ג'אז
25%4396-412136ניו אורלינס פליקנס
24%4142-374134סקרמנטו קינגס

רבע 1, 07:44: ממפיס - ברוקלין 8:12

NBA: המשחק המוקדם של יום ראשון זימן לנו את דני וולף והנטס, שינסו לחזור לנצח אחרי שני הפסדים רצופים, כמו גם הגריזליס. בן שרף עם קבוצת הפיתוח

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

תכף פגרת האולסטאר ובזמן שנציג אחד שלנו ב-NBA עושה חיל ומתקרב אפילו לשחק במשחק הזה, בינתיים שני נציגים אחרים שלנו מנסים לצבור שם ומעמד. כמידי יום ראשון יש משחקים מוקדמים, ובשעה זו יצא שזו ברוקלין שמשחקת מוקדם במפגש בחוץ נגד ממפיס.

הקבוצה מניו יורק עם 11 ניצחונות ו-24 הפסדים, מה ששם אותה במקום ה-13 במזרח. בנוסף, הנטס עם שני הפסדים רצופים דווקא אחרי שהיו בתקופה טובה, והם ינסו לשוב למסלול הניצחונות נגד ממפיס, שנמצאת בבלגן משלה עם הכוכב שלה ג’ה מוראנט.

לפי הדיווחים הגריזליס מקשיבים להצעות על הכוכב, אבל בינתיים גם הם עם רצף של שני הפסדים והם ירצו לשים סוף לרצף הרע גם כן. ממפיס עם 16 ניצחונות ו-22 הפסדים, מה ששם אותה במקום ה-10 במערב, וכל ניצחון חשוב במאבק על הפליי-אין.

רבע ראשון

חמישיית ממפיס: ג׳קסון ג׳וניור, ג׳יילן וולס, קאם ספנסר, סדריק קאוורד, ג׳וק לנדייל.

חמישיית ברוקלין: נואה קלאוני, דני וולף, ניקולאס קלאקסטון, יגור דיומין, טרנס מאן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */