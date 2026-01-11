מערכת ONE
מוחמד קאבה ואלסנדרו סירקטי במאבק (IMAGO)
לא בכל יום אנו מקבלים שחקן ישראלי באחת מחמש הליגות הבכירות באירופה, אבל שם נוסף הצטרף בבמה של הגדולים למנור סולומון. עומרי גאנדלמן חתם באופן רשמי בלצ’ה, והקבוצה החדשה שלו מארחת את פארמה לקרב תחתית רותח במסגרת המחזור ה-20 בשעה זו (שידור חי בערוץ ONE2).
לצ’ה במקום ה-16 עם 17 נקודות, כאשר היא ארבע נקודות בתוך חוף המבטחים ומעל הקו האדום, כאשר שם נמצאת פיורנטינה וחברו לנבחרת של עומרי גאנדלמן עם 13 נקודות. המארחת לא ניצחה שלושה משחקים והיא תקווה לשוב למסלול, והקשר הישראלי יקווה לתרום.
פארמה נמצאת מקום אחד מעל לצ’ה, כאשר היא עם 18 נקודות, נקודה אחת יותר, במקום ה-15. האורחת לא ניצחה בשני המשחקים האחרונים שלה וייתכן שמי שתפסיד כאן תסתבך לה בתחתית, ומי שתאסוף שלוש נקודות תיקח לא מעט אוויר בתקופה לא פשוטה.
במפגש הראשון בין שתי הקבוצות בסיבוב הראשון של הסרייה א’ העונה הזו, לצ’ה יצאה עם שלוש נקודות בחוץ נגד פארמה. מי שעשה את ההבדל אז היה ריקרדו סוטיל, שכבש את הגול היחיד במשחק וכזה שחתם את התוצאה בדקה ה-38.
מחצית שניה
'57
- איזו חוסר אחריות של לאמק בנדה! אקס ליגת העל היה השחקן הטוב ביותר על המגרש אבל הוא ביצע עבירה גסה שזיכתה אותו באדום ישיר, הזמבי מירר בבכי
'53
- אחרי הרבה דקות רגועות שלו, לאמק בנדה חזר להטריד את הגנת פארמה, הפעם כדור רוחב של קונאן אנדרי הגיע לזמבי שבעט וולה בנגיעה, אך זה הלךל מעל המשקוף.
'50
- אדריאן ברנבה ניסה להגביה כדור נייח, אבל בגלל הרוח זה הלך לכיוון השער ופאלקונה הדף בקלות את הכדור
מחצית ראשונה
'36
- איזו הזדמנות לסטוליץ’ להשלים צמד. החלוץ רץ ללא כדור לרחבה וקיבל הגבהה ישירות אליו, אך שחקן ההגנה הצליח להרחיק את זה לקרן.
'32
- 32: שוב בנדה מסדר לחבריו מצבים הפעם ליוסף מאלח שקיבל כדור מהזמבי והפציץ לשער, אבל הבעיטה שלו הלכה לקורה.
'28
- אוריסטניו פרץ לרחבה ושחרר בעיטה, אבל זו נהדפה.
'25
- בעיטה ראשונה לאורחת, בעיטה חופשית מ-30 מטרים לערך, אדריאן ברנבה מסר מסירה קצרה לאמנואל וואלרי שבעט בנגיעה, אך פלקונה לא התקשה לקלוט את הכדור
'23
- סנטיאגו פיירוטי קיבל את הצהוב הראשון של הערב
'20
- לאמק בנדה ממשיך להטל באגף שמאל, הפעם הכדור רוחב שלו הורחק, אך אקס ליגת העל הוא השחקן הטוב ביותר כרגע על המגרש.
'15
- רבע שעה של משחק: הקבוצה של גאנדלמן שולטת בכדור ומפעילה לחץ כבד על האורחת, אך עד כה לא הגיעה למספיק מצבים
'1
- שער! כבר אחרי 50 שניות, לצ'ה עלתה ל-0:1: לאמק בנדה העביר כדור רוחב מאגף שמאל, ניקולה סטוליץ' השתלט יפה וכבש
'1
- ליביו מרינלי הוציא לדרך את ההתמודדות