ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

אלמוני: המועמד לנתניה עם יותר צהובים משערים

שבר ברגלו גרם לוויסדום סולה לאבד את המקום בהרכב קופר, והוא הושאל לקבוצה כפרית קטנה. הוא חלוץ מהיר ופיזי, אך אחוז ניצול ההזדמנויות שלו נמוך

|
וויסדום סולה (אינסטגרם)
וויסדום סולה (אינסטגרם)

"קופר מחתימה המון שחקנים זרים, חלקם אפריקנים. המטרה היא לנסות למכור אותם ברווח בסופו של דבר, אבל אף אחד לא הצליח מחוץ לסלובניה", אומר העיתונאי רוק וישקוביץ'. אם מכבי נתניה תרכוש את וויסדום סולה הניגרי, במועדון הסלובני ישמחו מאוד כי בעונה הנוכחית החלוץ בן ה-22 משחק בהשאלה בקבוצה כפרית קטנטנה, ושיווקו ייחשב להישג לא מבוטל מבחינה כלכלית.

אם מאמינים לדיווחים של גורמים מסוימים בסלובניה ובניגריה, הייתה קופר קרובה לסגור עסקה משתלמת למדי כבר באוגוסט 2024. סולה הגיע לשורותיה חצי שנה קודם לכן על תקן שחקן אלמוני לחלוטין באירופה, היישר מקבוצת ליברטי במולדתו. הוא השתלב בהדרגה בהרכב, הבקיע 5 שערים ב-16 הופעות בליגה, ומשך לכאורה תשומת לב מהסקאוטים של זולטה וארחם ששיחקה אז בליגה השנייה בבלגיה. לפי הפרסומים, הונחה על השולחן הצעה בגובה חצי מיליון אירו, על אף שהניגרי לא מצא את הרשת במשחקיו הראשונים בעונת 2024/25.

המהלך לא התממש לכאורה כי סולה שבר את רגלו במה שהיה אמור להיות משחקו האחרון במדי קופר, ולמען האמת אין היגיון רב בגרסה הזו. לו היה אמור הניגרי להכניס כסף רב לקופת המועדון, היה זה אבסורד מוחלט לתת לו להמשך לשחק בקבוצה ולסכן אותו. אפילו אם הפרטים טרם נסגרו סופית, היה זה על פניו חוסר אחריות מוחלט. ייתכן, אם כך, כי המכירה לבלגיה נפלה מסיבות אחרות עוד קודם לכן, ואולי היא אף הייתה פחות אטרקטיבית פיננסית. כך או כך, סולה לא הגיע לזולטה וארחם, שעלתה בינתיים בלעדיו לליגה הבכירה. דבר אחד בטוח - אחרי הפציעה הקשה הוא לא החזיר לעצמו את המקום בהרכב בקופר.

בספטמבר 2024 התחזקה קופר בחלוץ איכותי בדמותו של טומי יוריץ' הוותיק, שנכלל בזמנו בסגל נבחרת אוסטרליה במונדיאל 2018. הוא הוכיח את עצמו במונחי הליגה הסלובנית, וכאשר חזר סולה לכשירות הוא מצא גם מאמן חדש שלא הכיר אותו. "סלבישה סטויאנוביץ' השיג תוצאות חיוביות עם יוריץ' בחוד, ולניגרי פשוט לא היה מקום בתוכניותיו. התחרות היתה קשה מדי מבחינתו, ולא היה לו סיכוי. לכן הוחלט שהוא צריך לעשות צעד אחורה ולקבל דקות משחק בקבוצה צנועה יותר", מספר העיתונאי יאקוב באטיץ'.

טומי יוריץטומי יוריץ' (IMAGO)

המועדון שקלט את סולה בהשאלה בקיץ האחרון היה אלומיניי (כלומר אלומיניום, שם מקורי למדי לקבוצת כדורגל). מדובר בקבוצת יו-יו שחזרה לליגה הבכירה אחרי עונה אחת בליגה השנייה והיתה זקוקה לשדרוג משמעותי בסגל. הניגרי התקבל בזרועות פתוחות, שולב בהרכב ברוב המשחקים בליגה הסלובנית עד כה, והיה שותף למספר סנסציות.

הבולטת שבהן נרשמה במחזור האחרון של 2025, באצטדיונה של מאריבור הגדולה שהובילה 0:2 במחצית ושייטה על פניו לניצחון קליל. אלומיניי הדהימה עם שני שערים לקראת הסיום כדי להשוות, ואז דחק סולה, שנכנס לשם שינוי כמחליף בגלל שהמאמן יורה ארסיץ' בחר בהרכב הגנתי מאוד, את הכדור לרשת מטווח קצר והשלים מהפך מדהים במונחי סלובניה. אלומיניי ניצחה 2:3, והיא מדורגת כיום במקום השישי, 10 נקודות מעל הקו האדום. רוב הפרשנים חזו לה ירידה בטוחה בתחילת העונה, וסולה שותף לפיכך לקמפיין מוצלח באופן יוצא דופן.

"אלומיניי היא קבוצה מכפר של כמה אלפי תושבים, ואין ממנה ציפיות. מרשים מאוד לראות אותה במרכז הטבלה, עם מספר נקודות זהה לאולימפיה לובליאנה. סולה משתלב היטב במערך הטקטי, כי הסגנון של אלומיניי בנוי על המתפרצות, והוא אוהב את זה. מדובר בשחקן פיזי ומהיר, שנהנה לקבל כדורים בהתקפות מעבר. הוא גם יודע להחזיק בכדור עם הגב לשער ולחלק מסירות לקשרים שמגיעים מאחור. האתלטיות שלו תורמת רבות, אבל אחוז ניצול ההזדמנויות שלו נמוך. הוא הבקיע רק 4 שערים ב-15 משחקים, ואפשר היה להשיג יותר עם קצת יותר דיוק", אומר באטיץ'.

וישקוביץ' מסכים כי מדובר בחלוץ מהיר ועוצמתי, אך מוצא בו גם נקודות חולשה נוספות. "סולה מגושם מאוד גם עבור הליגה הסלובנית שלא מצטיינת ברמה גבוהה במיוחד. הוא חסר אחריות, מרבה לבצע עבירות מיותרות וסופג יותר מדי כרטיסים", הוא מספר. ואכן, עובדה היא כי הניגרי קיבל העונה 7 צהובים, כלומר יש לו יותר כרטיסים מאשר שערים. הסטטיסטיקה הזו הייתה נכונה גם בעונה שעברה בקופר, שנהרסה בגלל פציעה – אפס שערים לעומת 3 כרטיסים צהובים. בעונתו הראשונה בקופר הוא רשם 5 שערים ו-4 כרטיסים צהובים. איך שלא תסתכלו על זה, הרקורד המשמעתי טעון שיפור ניכר, ולדעת וישקוביץ' "יש לו פוטנציאל רק אם יצליח לסדר את הראש".

שחקני אלומיניי (באדום, IMAGO)שחקני אלומיניי (באדום, IMAGO)

נותר לראות אם ימצה סולה את הפוטנציאל המדובר בליגת העל אם אכן יגיע לנתניה, וההיסטוריה מלמדת שזה לא תמיד קורה עם חלוצים ניגרים שמגיעים מסלובניה. "סולה מזכיר לי את בלסינג אלקה", אומר באטיץ', וזו דוגמה לשחקן שלא התאקלם בישראל. מכבי נתניה הביעה עניין רב גם בו ב-2017, אבל הסקורר שקרע רשתות בסלובניה במדי גוריצה ואולימפיה לובליאנה נרכש לבסוף על ידי מ.ס אשדוד תמורת קרוב למיליון אירו. הוא התקשה מאוד להסתגל במהלך העונה הבודדת בקבוצה וביקש לעזוב בסיומה. למזלה של אשדוד, הייתה מוכנה לוצרן השווייצרית להחזיר לה את ההשקעה בו.

לסולה רזומה מרשים הרבה פחות בהשוואה לאלקה, ומדובר בהימור גדול מבחינת הקבוצה של יוסי אבוקסיס אם היא תשלם סכום משמעותי כלשהו תמורתו. לניגרי ניסיון מוגבל, מספר מגבלות ברורות, והוא אף עבר לא מכבר פציעה קשה. מאידך, מדובר בשחקן צעיר, ואם לא יהיו ציפיות כלל הוא יכול להפתיע רק לטובה.

