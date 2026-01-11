יום ראשון, 11.01.2026 שעה 14:55
העימותים בוועדה בין בן שמעון, ברקת ושינו זוארץ

חשיפת "שיחת היום": סערה בוועדה, המאמן התלונן על איחורי טיסות, יו"ר ההתאחדות זעם: "זה לא נכון". וזה לא הסוף: פוצצה שיחה עם גינצבורג ובנאדו

רן בן שמעון, שינו זוארץ ואלונה ברקת (צלמי ONE)
את הקמפיין האחרון של נבחרת ישראל היא סיימה עם 1:4 נגד מולדובה, אבל בסך הכל חניכיו של רן בן שמעון חתמו מוקדמות מונדיאל עם 12 נקודות, מקום שלוש ואי העפלה לגביע העולם. היום (ראשון) הוועדה המקצועית בהתאחדות לכדורגל התכנסה לסיכום הקמפיין, שהיה סוער וכלל עימותים, כפי שנחשף בתוכנית “שיחת היום”.

מאמן הנבחרת, רן בן שמעון, אמר: “המטרה היא יורו 2028, ניצחנו את הנבחרות החלשות ולא התפרקנו מול הגדולות. שמנו דגש על אימוני הגנה". הבעלים של הפועל ב"ש, אלונה ברקת, העירה: “נראה ששיחקת התקפי מדי", אבל בן שמעון לא הסכים: “אני לא חושב. לא רוצה שהנבחרת תהיה כמו פעם, שנתגונן. זו נבחרת ישראל החדשה".

בהמשך, בן שמעון דיבר על איחורים בטיסות, מה שעורר את כעסו של יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, שהתערב: “זה לא נכון. אנשים נותנים מעצמם שהכל יהיה כמו שצריך ועושים הכל שייצאו בזמן, אבל לפעמים זה לא תלוי בחברת התעופה”. זוארץ הוסיף: “משקיעים מיליונים שיהיה להם נוח כולל שלא יעמדו בתורים ולא יסתובבו בשדות תעופה”. כל זה גרם לבן שמעון קצת לחזור בו.

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

כמו כן זוארץ אמר: "קיבלנו 13 מיליון שקל פיצוי ממשרד האוצר על כך שהמשחקים לא היו בארץ. אני עוד לא יודע מה יהיה, מקווה שהנבחרת והקבוצות הישראליות תחזור לשחק בארץ בחודש יוני, אני עושה מאמצים".

בהמשך, המנהל הטכני, בוני גינצבורג, ומאמן נבחרת נערים א’, אריק בנאדו, עלו כדי לדבר, אבל הסשן איתם פוצץ. חבר הוועדה, עו"ד מורן מאירי, העיר להם שאין סטטיסטיקות: "לא באתם מוכנים”. זוארץ הסכים עם זה, אבל הם טענו שקשה להשיג נתונים: “זה לא כמו הנבחרת הבוגרת”. הבהירו להם לעשות ישיבת הכנה כמו שצריך ולהופיע בפני הוועדה שוב בעוד מספר שבועות. בסופו של דבר בנאדו כלל לא הספיק לדבר.

בסופו של דבר, זוארץ סיכם: “אנחנו מחויבים לבחון את עצמנו כל הזמן, בין אם מדובר בקמפיין מוצלח ובין אם פחות, לטובת הפקת לקחים שעיקרה נקודות לשיפור ונקודות לשימור. חברי וחברות הוועדה זכו לקבל סקירה ממצה על קמפיין הבוגרת והתנהל דיון מקצועי לעילא, ענייני ומפרה, שתכליתו היערכות מיטבית בכל פרמטר לקמפיין ליגת האומות של הנבחרת הבוגרת אליו נוגרל בחודש הבא, בתקווה שאת המשחקים במסגרתו, שיחלו בחודש ספטמבר, נזכה לארח בארץ. מטרת העל הייתה ונשארה ברורה – העפלה ליורו 2028. לגבי הנבחרות הצעירות נקיים דיון נוסף בעניין, לאחר שעלה הצורך בהשגת נתונים שיעזרו לכולנו לנתח טוב יותר ולהבין מה נדרש".

