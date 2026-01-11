יום ראשון, 11.01.2026 שעה 11:25
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
23951-115612מכבי ת"א
221167-124613בני הרצליה
22993-103613הפועל העמק
21827-100411הפועל ת"א
211097-104613הפועל חולון
20950-102312הפועל ירושלים
191132-109813הפועל ב"ש/דימונה
181088-108312עירוני קריית אתא
171013-99712עירוני רמת גן
17999-97312מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
141051-96712מכבי רעננה
14988-85012הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

וסיליה מיציץ' נרשם לראשונה בליגה אצל הפועל

אחרי שחזרו לנצח ביורוליג, האדומים ינסו לשוב למסלול גם בליגה מול רמת גן ב-18:35. המאמן סיים את 10 הרישומים עם הסרבי, ארבעת הזרים האחרים בפנים

|
וסיליה מיציץ' (רדאד ג'בארה)
וסיליה מיציץ' (רדאד ג'בארה)

הפועל תל אביב חזרה למסלול הניצחונות ביורוליג כשעצרה רצף של הפסדים עם 60:85 על דובאי, אבל היא תרצה היום (ראשון, 18:35) לחזור למסלול גם במסגרת ליגת ווינר סל. אחרי שהפסידה בהיכל מנורה מבטחים להפועל ירושלים, האדומים יתארחו בזיסמן אצל מכבי עירוני רמת גן, במטרה להשתוות למכבי ת”א במאזן במפעל המקומי לפני שזו תארח את הפועל ירושלים מאוחר יותר.

החדשות הרעות נגד דובאי הגיעו מכיוונו של טיילר אניס, שקרע את גיד האכילס אחרי רק 43 שניות על הפרקט והוא בעצם סיים את העונה. נכון לכרגע זו הפציעה היחידה שיש לדימיטריס איטודיס בסגל, כאשר ברונו קבוקלו כבר כשיר, אבל לא משחק כשהוא לא בתוכניות של המועדון, ו-וסיליה מיציץ’ חזר גם הוא מהפציעה ואף היה טוב נגד דובאי.

בהפועל תל אביב נהנו ממספר ימים ללא משחק בעקבות כך שהמפגש נגד פאריס נדחה והם לא שיחקו שבוע כפול, אבל הם יפתחו נגד מכבי עירוני רמת גן שישה ימים עם שלושה משחקים, נגד שמוליק ברנר והשחקנים שלו בחוץ, אחר כך נגד הפועל גליל עליון בבית ביום שלישי ולסיום משחק בחוץ נגד וילרבאן בצרפת ביום שישי.

דימיטריס איטודיס (רועי כפיר)דימיטריס איטודיס (רועי כפיר)

איטודיס בחר את חמשת הזרים וביניהם הוא בחר לרשום את וסיליה מיציץ’, שישחק לראשונה העונה. המשמעות היא שהמועדון סיים את עשר הרישומים שלו, כלומר מותר בעונה אחת לרשום עשרה זרים בסך הכל, ומיציץ’ הוא הזר העשירי שנרשם וזה אומר שלמשל ברונו קבוקלו לא יירשם כבר, כמו גם כל זר אחר שיגיע אם במועדון יחליטו לצרף שחקן חדש.

חמישיית הזרים של איטודיס נגד רמת גן: ג’ונתן מוטלי, אנטוניו בלייקני, קולין מלקולם, וסיליה מיציץ’ ודן אוטורו.

