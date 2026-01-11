סטטוס קוו: נהריה, שדרות ודליית אל כרמל בצמרת

הסיבוב השני בליגה הרביעית בטיבה בכדורגל הישראלי החל לו בסערה, תרתי משמע. בליגה ב' דרום א', הפועל 'בני רגב' לוד קיוותה להגדיל הפער בצמרת, אלא שלקריית אונו היו תוכניות אחרות (0:0 בסיום). בליגה ב' דרום א', מ.כ. שדרות ואהוד כחילה ממשיכים בעבודתם ומסיימים בבית עם ניצחון 0:5 על איחוד צעירי אבו גוש.

בליגה ב' צפון א', בית"ר נהריה, שיצאה לכפר סמיע, רשמה ניצחון 0:2 על הפועל המקומית, עם צמד שערים מאוחרים של אליאור סיידר ונאור אורנשטיין. בליגה ב' צפון ב', הפועל דליית אל כרמל ממשיכה להוביל הטבלה על חשבון מ.ס. טירת הכרמל, בפער של ארבע נקודות, זאת בזכות ניצחון 14 העונה, הפעם בתוצאה 1:5 על מ.כ. צופי חיפה.

נאור אורנשטיין ואליאור סיידר (באדיבות המועדון)

מ.ס. טירת הכרמל (באדיבות המועדון)

ליגה ב' דרום א'

המוליכה: הפועל 'בני רגב' לוד, כשלרשותה 38 נקודות, למרות תוצאת התיקו (0:0) מול הפועל קריית אונו. מי שרודפת אחריה זו הפועל מחנה יהודה, גם לה 38 נקודות, זאת לאחר שניצחה 1:2 את הכח מכבי עמידר רמת גן, משערים של אברהם חי ופיני מתנה. עמית מור קבע 0:1 לסגולים מרמת גן, בשער שהחזיק מעמד עד לדקה ה-62.

עוד 0:0 מאכזב, אפשר היה למצוא בין בית"ר כפר סבא לבית"ר פתח תקווה ובין בית"ר רמת גן למכבי עירוני עמישב פתח תקווה, שתי קבוצות שאיבדו שתי נקודות יקרות במאבקיהן מול לוד ומחנה יהודה בצמרת. מכבי עירוני כפר יונה ניצחה 0:1 את הפועל הוד השרון, משער של דביר ששון בדקה ה-69. החבר'ה של יניב לוזון סוגרים המחזור במקום החמישי.

שחקני הפועל מחנה יהודה (באדיבות המועדון)

בית"ר תל אביב חולון ניצחה 0:2 את בני ג'לג'וליה, מהמקום האחרון, משערים של שובל דומר מימי ועמית מגוז. עירוני בית דגן וא.ס. לזרוס חולון נפרדו ב-1:1, מה שאומר שבית דגן ארבע נקודות מעל הקו האדום. איתי רדה הבקיע לבית דגן, עמית פרחי הבקיע לחולון. הפועל כפר קאסם ומ.ס. בני יפו אורתודוכסים נפרדו ב-1:1. ראדי עמאר הבקיע לכפר קאסם, אברהים ספורי הבקיע ליפו.

ליגה ב' דרום ב'

המוליכה: מ.כ. שדרות, כשלרשותה 40 נקודות, אחרי שניצחה 0:5 את איחוד צעירי אבו גוש, משערים של יגיל אוחנה (צמד), ירין הלל, רואי אביטן ועמאר אלדדה. מי שרודפת אחר שדרות, עירוני בית שמש, רשמה ניצחון בדמות 0:3 על מכבי באר שבע, משערים של עומיר טראבין (הרכש החדש משגב שלום), שהתכבד בצמד ושי מזור.

הפועל אשקלון לא עוצרת ורושמת משחק שביעי ברציפות עם ניצחון ביד, זאת לאחר 0:1 על מ.כ. ערד, משער של דולב אברג'יל. מ.ס. רמלה רשמה 0:5 על מכבי באר יעקב, משערים של מתן ארביב (צמד), שחר בירסאו, עידן בן עזרא ודניאל טסאו. הפועל אשדוד ומכבי עירוני נתיבות נפרדו ב-0:0. גל תמם, שחקן נתיבות, ראה צהוב שני בדקה ה-76 ולאחר מכן את האדום.

הפועל אשקלון (באדיבות המועדון)

שעריים, שיצאה לירוחם, השיגה נקודה ראשונה לעונת 2025/26. 2:2 מול הפועל ירוחם, שבסיבוב הראשון דרסה את שעריים בתוצאה 1:14. נוכח ה-2:2, שעריים ספגה 100 שערים לאחר 16 מחזורים. רק ארבעה שערי זכות לרשותה. משה אביטן וגילאור פרץ הבקיעו למקומיים, איתמר פאשה ויחיאל צגאי הבקיעו לשעריים.

במשחק בין מ.ס. הפועל שגב שלום, שויתרה על עומיר טראבין, לבין בית"ר עירוני קריית גת, המארחים מהפזורה הבדואית ששיחקו בדימונה רשמו 2:5, משערים של הישאם אזברגה, אחמד אבו בלאל, מחמוד אבו בלאל, נאדר אלעתאיקה ובאסם אבו עביד. האבטאמו באשה וברק מימון צימקו. מועד המשחק בין מ.ס. שיכון המזרח למכבי בני אילת טרם נקבע.

ליגה ב' צפון א'

המוליכה: בית"ר נהריה, כשלרשותה 41 נקודות, אחרי שניצחה 0:2 את הפועל איחוד בני סמיע, משערים של אליאור סיידר ונאור אורנשטיין בדקות הסיום. הפועל בני עין מאהל, שרחוקה שתי נקודות מהמוליכה, רשמה ניצחון דומה (0:2) על הפועל דיר חנא, משערים של אמיר עבאס וחליל חמודה.

מכבי בני ג'דיידה מכר, מהמקום השלישי, הקבוצה היחידה בליגה שטרם הפסידה העונה, ניצחה 1:2 את מכבי איחוד בני אבטין, משערים של אוסמה שעבן ומחמד קדורה. חאלד עמרייה קבע 0:1 לבני אבטין. הפועל בני בענה רשמה 1:3 על מ.ס. צעירי כפר מנדא, משערים של עלי אבו ריא (צמד) וטחמד סעיד. מוחמד עיסאוי צימק ל-2:1.

מכבי בני אבו סנאן ניצחה 2:6 את מכבי אחווה שעב. מוחמד נג'מי סיפק את הסחורה עם חמישייה, לא פחות, כשמימון מושלב משלים אותו. סנד בדארנה ומוחמד אבו אל היג'א הישוו ל-2:2, זה לא הספיק. בני מג'אר ניצחה בחוץ 1:3 את מ.כ. אחווה כפר מנדא, משערים של עלאא אבו סעדא (צמד) ואמג'ד נג'ם. יחיאל כהן הבקיע שער עצמי אומלל בדקה ה-94.

מ.ס. בני ממב"ע הגולן והגליל חזרה לחייך לאחר שבחמשת המשחקים האחרונים שלה בליגה – לא הצליחה לנצח. הקבוצה של וג'די קיש רשמה 2:3 על הפועל בני ג'דיידה מכר, זאת משערים של נאג'י אבו ג'בל, יוסף דרויש ושאדי אבו שבלי. סלים ואכד ועבדאללה עמאש צימקו התוצאה. הפועל כאוכב ומ.כ. שפרעם נפרדו ב-0:0, ללא ארועים מיוחדים.

מ.ס. בני ממב'ע הגולן והגליל (באדיבות המועדון)

ליגה ב' צפון ב'

המוליכה: הפועל דליית אל כרמל, כשלרשותה 42 נקודות (לזכותה הכי הרבה נקודות מבין קבוצות ליגה ב' צפון ודרום כאחד), אחרי שניצחה 1:5 את מ.כ. צופי חיפה, משערים של חסיב אבו רוקון (צמד), אייל נסר אלדין, פאדי חסון וריאן חלבי. רמי חנפנה צימק התוצאה ל-4:1. דליית אל כרמל, יחד עם אור עקיבא – שתי הקבוצות שהבקיעו הכי הרבה שערים לעת עתה.

מ.ס. טירת הכרמל, מהמקום השני, ניצחה 1:3 את הפועל רמות מנשה מגידו, משערים של ירדן כהן, ראמי עלי ומוחמד עומרי. אילי עמר צימק בתוספת הזמן. טל סגל ועידו יצחק, שחקני רמות מנשה מגידו, ראו כרטיסים אדומים. הפועל יפיע רשמה 0:2 על מ.כ. כבביר משערים של עותמאן חוסיין ואורי עטר. מ.ס. צופי חיפה הסתפקה ב-0:1 על מ.ס. נתניה, משער מוקדם של אביב זדה.

מ.ס. כדורגל משהד ניצחה 1:3 את מ.ס. צעירי כפר כנא, משערים של לואי כריים, מיכאל פרץ ועומר שתיווי. דאני אייהם עודה הישווה זמנית. איחוד בני באקה רשמה 2:5 בחוץ על מכבי אחי איכסאל, משערים של אור אליהו (צמד), אסלאם מואסי, אחמד שומלי ותאאר כתאנה. עבד אלחכים שהואן צימק פעמיים מן העבר השני. 0:0 בין בית"ר חיפה להפועל בני ערערה עארה.

איחוד בני באקה (באדיבות המועדון)

בהתמודדות בין שתי העולות מליגה ג', בין הפועל איחוד בני ג'ת למ.כ. אור עקיבא, המארחים ניצחו 0:2 משערים של מוחמד נאטור ועומר גרה. לא פחות מ-11 כרטיסים צהובים נשלפו מכיסו של אחמד אבו ניל, השופט הראשי. ערן לוי לא סיים המשחק ויצא בדקה ה-33 להתמודדות. מעבר לכך, בן אל משה, שחקן אור עקיבא, ראה אדום בדקה ה-84.