יום ראשון, 11.01.2026 שעה 12:09
הפועל בני כסייפה שילמה לא מעט על האלימות

למעלה מחודש מאז משחק ליגה ג', בין מ.ס ב"ש לקבוצה מהפזורה הבדואית, שלא הגיע לסיומו. עו"ד נעם ליובין הכריע את עונשה של האורחת ותוצאת ההתמודדות

שחקן באר שבע שנחבל בצלעות (יוסי איטח - וואלה שבע)
בזמן שהפועל בני כסייפה המתינה להכרעה בעניינה, בית הדין המשמעתי קבע באמצע חודש דצמבר 2025 כי עידו בוכובזה, שחקן מ.ס באר שבע, מורחק מהמגרשים עד תום עונת 2025/26 הנוכחית, כפי שפורסם ב-ONE. הסיבה? אירוע פריצת קהל לתוך תחומי המגרש במשחק ליגה ג', בין הקבוצה מבירת הנגב להפועל בני כסייפה, מה שהוביל את שופט המשחק לשרוק לסיום לפני הזמן.

בין הדברים שבדו"ח השופט, נכתב "שחקן באר שבע קיבל מכה עם מקל עץ לצלעות ולבטן ומיד לאחר מכן הוא נפל אל הדשא. בעקבות פריצת הקהל של כסייפה לתחומי המגרש ופגיעה פיזית אלימה בשחקן באר שבע, הפסקתי את המשחק לפני הזמן החוקי". לאחר דחיית הדיון בעניינה של הפועל בני כסייפה, עלה המועדון לדין בגין שלושה סעיפי אישום.

אל הדיון, בפני הדיין, עו"ד נעם ליובין, הגיעו סלימאן אזברגה, יו"ר הקבוצה, אניס אזברגה, מנהל הקבוצה וכך גם סלים אזברגה, חבר הנהלה במועדון. בית הדין המשמעתי קבע כי הפועל בני כסייפה אשמה תחת הסעיפים "התפרעות אוהדים", התפרצות לשדה המשחק" ו"פגיעה ע"י אוהדים" ועל כן נקנסה בסכום כולל של 5,000 שקלים בפועל.

עם זאת, עו"ד נעם ליובין השית על הפועל בני כסייפה עונש על תנאי, בדמות הפחתת שתי נקודות ליגה לשנה, בכל הרשעה חוזרת בעבירה של התפרעות אוהדים, שתביא להפסקתו של המשחק. מעבר לכך, נקבע כי מ.ס באר שבע, הקבוצה המארחת, תזכה לניצחון טכני בדמות 0:3, מה שאומר שמתקרבת הקבוצה עוד יותר למקום הראשון, בו נמצאת מכבי אשקלון.

