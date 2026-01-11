יום ראשון, 11.01.2026 שעה 22:36
יום ראשון, 11/01/2026, 21:00אצטדיון עיר הספורט המלך עבדאללהסופר קופה ספרדי - גמר
ריאל מדריד
דקה 70
2 2
שופט: חוסה לואיס מונוארה מונטרו
ברצלונה
ויניסיוס מול ראפיניה (IMAGO)
ויניסיוס מול ראפיניה (IMAGO)

חודשיים וחצי אחרי הקלאסיקו הקודם, ברצלונה וריאל מדריד כותבות פרק חדש ביריבות ההיסטורית ביניהן. הפעם על הפרק: התואר הראשון של העונה – הסופר קאפ – והן נפגשות בשעה זו בג’דה, ערב הסעודית, בגמר המסקרן.

הקלאסיקו הקודם בליגה הסתיים בניצחון של ריאל 1:2 בסנטיאגו ברנבאו משערים של קיליאן אמבפה וג’וד בלינגהאם. בארסה סבלה אז מפציעות, חסרה את ז’ואן גארסיה וראפיניה, בעוד לאמין ימאל היה מוגבל בתנועתו לנוכח פציעה, אבל עכשיו הסיפור שונה.

מאז, ב-14 משחקים, בארסה הפסידה רק עוד פעם אחת – 3:0 לצ’לסי, ומאז היא ברצף של תשעה ניצחונות בכל המסגרות, כולל 0:5 מוחץ על אתלטיק בילבאו בחצי הגמר. גם ריאל הגיעה לסעודיה עם רצף ניצחונות (חמישה), האחרון שבהם 1:2 בדרבי על אתלטיקו בחצי הגמר.

אולם, כל זה לא מבטיח שקט לצ’אבי אלונסו, שהכיסא שלו התנדנד בחוזקה עד לא מזמן. הפסד ליריבה המושבעת ואיבוד התואר הראשון של העונה עלול לגרום לרעידת אדמה במדריד בתרחיש מסוים, כך שזה לא סתם קלאסיקו.

מחצית שניה
  • '63
  • החמצה
  • ריאל מדריד מחפשת מהפך. ויניסיוס ניסה לעבור בתוך הרחבה, הכדור הגיע לרודריגו שבעט בנגיעה, גרסיה קלט בקלות
  • '57
  • כרטיס צהוב
  • העניינים התחממו לאחר עבירה, כשגם אריק גרסיה נכנס לפנקס של השופט
  • '57
  • כרטיס צהוב
  • ראול אסנסיו ביצע עבירה מאחור על פדרי וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
לאמין ימאל ואדוארדו קאמבינגה (רויטרס)לאמין ימאל ואדוארדו קאמבינגה (רויטרס)
קאררס ולאמין ימאל (רויטרס)קאררס ולאמין ימאל (רויטרס)
  • '53
  • החמצה
  • ברצלונה קיבלה בעיטה חופשית, אך ראפיניה, שעבר את החומה, בעט החוצה
  • '51
  • החמצה
  • מצב ראשון במחצית השנייה. ויניסיוס שוב קיבל את הכדור באגף שמאל, פרץ לרגל ימין ובעט חזק, גרסיה הדף לא מספיק טוב, הברזילאי עט אל הריבאונד והפעם פספס את המסגרת
שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)
מחצית ראשונה
גונסאלו גרסיה בטירוף (רויטרס)גונסאלו גרסיה בטירוף (רויטרס)
גונסאלו גרסיה בטירוף (רויטרס)גונסאלו גרסיה בטירוף (רויטרס)
הכדור של גונסאלו גרסיה בדרך לרשת (רויטרס)הכדור של גונסאלו גרסיה בדרך לרשת (רויטרס)
  • '45+6
  • שער
  • שער! ריאל מדריד השוותה ל-2:2: מה קורה בגמר הזה? אי אפשר למצמץ לרגע. כדור קרן גרם לערבובייה בהגנת ברצלונה, האוסן פגע במשקוף, היו טענות לעבירה על הבלם, אך אז גרסיה איזן בחזרה את התוצאה
שחקני ברצלונה חוגגים (רויטרס)שחקני ברצלונה חוגגים (רויטרס)
לבנדובסקי חוגג (רויטרס)לבנדובסקי חוגג (רויטרס)
רוברט לבנדובסקי בטירוף (רויטרס)רוברט לבנדובסקי בטירוף (רויטרס)
רוברט לבנדובסקי בטירוף (רויטרס)רוברט לבנדובסקי בטירוף (רויטרס)
  • '45+4
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-1:2: טירוף בסעודיה. פדרי הכניס כדור עומק מטורף ללבנדובסקי, שנותר באחד על אחד מול קורטואה ובצ'יפ גדול הכניע את השוער
שחקני ריאל מדריד חוגגים (רויטרס)שחקני ריאל מדריד חוגגים (רויטרס)
ויניסיוס חוגג (רויטרס)ויניסיוס חוגג (רויטרס)
ויניסיוס (רויטרס)ויניסיוס (רויטרס)
שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)
  • '45+2
  • שער
  • שער! ריאל מדריד השוותה ל-1:1: וואו, איזה גול ענק. ויניסיוס לקח את הכדור במרכז המגרש, דהר עד לרחבה, השחיל בדרך לקונדה, עבר שחקן נוסף בהגנה ובעט לרשת
  • '42
  • החמצה
  • שוב ברצלונה ברחבה, כשהפעם לאמין ימאל עבר את השומר שלו ובעט מזווית קשה, קורטואה סגר טוב והדף
  • '41
  • החמצה
  • ברצלונה נראית טוב. לאמין ימאל מסר כדור לרחבה לפרמין לופס, שמזווית קשה בעט טוב וקורטואה הדף לקרן
ראפיניה ולאמין ימאל (רויטרס)ראפיניה ולאמין ימאל (רויטרס)
ראפיניה וברצלונה חוגגים (רויטרס)ראפיניה וברצלונה חוגגים (רויטרס)
ראפיניה מנשק את הסמל של ברצלונה (רויטרס)ראפיניה מנשק את הסמל של ברצלונה (רויטרס)
ראפיניה חוגג (רויטרס)ראפיניה חוגג (רויטרס)
ראפיניה חוגג (רויטרס)ראפיניה חוגג (רויטרס)
  • '36
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: זה היה באוויר. פרמין לופס שלח כדור לראפיניה, בעט נהדר מחוץ לרחבה וסיים לפינה הרחוקה
  • '35
  • החמצה
  • המצב הכי טוב של ברצלונה עד כה. לאמין ימאל הכניס כדור באומנות לראפיניה שנותר באחד על אחד מול קורטואה, אך הוא בעט ברשלנות החוצה
לאמין ימאל עם הכדור (רויטרס)לאמין ימאל עם הכדור (רויטרס)
ויניסיוס וראפיניה במאבק (IMAGO)ויניסיוס וראפיניה במאבק (IMAGO)
  • '33
  • החמצה
  • זה היה חייב להיות הראשון של ריאל מדריד. הלבנים יצאו למתפרצת גדול, גרסיה היה באחד על אחד מול השוער של ברצלונה, אך בעט חלש וגלגל לו לידיים
  • '26
  • החמצה
  • אחרי 26 דקות, מצב ראשון לברצלונה. כדור שהורחק על ידי הגנת ריאל הגיע עד לבאלדה, שהוריד לראפיניה, שניסה בעיטה חזקה, אך קורטואה היה במקום והדף
ראפיניה בפעולה (IMAGO)ראפיניה בפעולה (IMAGO)
ויניסיוס (IMAGO)ויניסיוס (IMAGO)
  • '14
  • החמצה
  • מצב הראשון במשחק. ויניסיוס קיבל כדור במרכז המגרש, פתח רגליים ורץ כל הדרך אל הרחבה, אך הבעיטה שלו הייתה חלשה וגארסיה לא התקשה לקלוט
אדוארדו קמאבינגה בפעולה (רויטרס)אדוארדו קמאבינגה בפעולה (רויטרס)
פרמין בועט (רויטרס)פרמין בועט (רויטרס)
  • '10
  • אחר
  • שתי הקבוצות מחפשות את השער הראשון במשחק. הקטלונים לוחצים גבוה ושולטים מעט יותר, הבלאנקוס מחפשים מתפרצות
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט חוסה לואיס מונוארה מונטרו הוציא את ההתמודדות לדרך!
