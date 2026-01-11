הרכבים וציונים



ויניסיוס מול ראפיניה (IMAGO) ויניסיוס מול ראפיניה (IMAGO)

חודשיים וחצי אחרי הקלאסיקו הקודם, ברצלונה וריאל מדריד כותבות פרק חדש ביריבות ההיסטורית ביניהן. הפעם על הפרק: התואר הראשון של העונה – הסופר קאפ – והן נפגשות בשעה זו בג’דה, ערב הסעודית, בגמר המסקרן.

הקלאסיקו הקודם בליגה הסתיים בניצחון של ריאל 1:2 בסנטיאגו ברנבאו משערים של קיליאן אמבפה וג’וד בלינגהאם. בארסה סבלה אז מפציעות, חסרה את ז’ואן גארסיה וראפיניה, בעוד לאמין ימאל היה מוגבל בתנועתו לנוכח פציעה, אבל עכשיו הסיפור שונה.

מאז, ב-14 משחקים, בארסה הפסידה רק עוד פעם אחת – 3:0 לצ’לסי, ומאז היא ברצף של תשעה ניצחונות בכל המסגרות, כולל 0:5 מוחץ על אתלטיק בילבאו בחצי הגמר. גם ריאל הגיעה לסעודיה עם רצף ניצחונות (חמישה), האחרון שבהם 1:2 בדרבי על אתלטיקו בחצי הגמר.

אולם, כל זה לא מבטיח שקט לצ’אבי אלונסו, שהכיסא שלו התנדנד בחוזקה עד לא מזמן. הפסד ליריבה המושבעת ואיבוד התואר הראשון של העונה עלול לגרום לרעידת אדמה במדריד בתרחיש מסוים, כך שזה לא סתם קלאסיקו.