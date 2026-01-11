סולומון, גאנדלמן ומשחק עונה: יום חג בסרייה א'

הליגה האיטלקית כמעט בכל שבוע מספקת דרמה, סיפורים, תוצאות ודרמות, אבל היום (ראשון) יותר מהרגיל זה יום חג, גם עבור הליגה, אבל בטח ובטח עבורנו כאן בישראל. שני ישראלים יעלו על הדשא, האחד לבכורה ואחד שינסה להמשיך להיכנס לעניינים, ומשחק העונה, והכל – בערוץ ONE2.

לצ’ה – פארמה: 13:30 בערוץ ONE2

רק לפני יומיים המארחת הודיעה על החתמתו של עומרי גאנלדמן מגנט בתמורה לשלושה מיליון דולר ובונוסים עתידיים, והמאמן של הקבוצה, אוזביו די פרנצ’סקו, סיפר במסיבת העיתונאים לקראת המפגש שהקשר יהיה על הספסל והוא יחכה לבכורה שלו משם. לצ’ה במקום ה-16 בליגה עם 17 נקודות, ארבע נקודות מהו האדום, שמי נמצאת שם? חברו לנבחרת של גאנדלמן, מנור סולומון. פארמה אגב, מקום אחד מעל לצ’ה, עם נקודה אחת יותר.

פיורנטינה – מילאן: 16:00 בערוץ ONE2

ואם כבר בפיורנטינה עסקנו, אז מאז שמנור סולומון הגיע ובשתי ההופעות שלו הקבוצה לא הפסידה, שרשמה ניצחון דרמטי על קרמונזה כשהישראלי החל במהלך של שער הניצחון, ובמחזור הקודם ב-2:2 דרמטי הוא החל במהלך שהוביל לסחיטת הפנדל של קבוצתו. היום יגיע האתגר הגדול ביותר, בדמות האדומים-שחורים שרצים לאליפות. בכל מקרה, הוויולה במקום ה-18 ורוצים לעשות עוד צעד לעבר חוף המבטחים, האורחת רוצה להיצמד לאינטר לפני שזו תשחק במשחק ענק נגד נאפולי.

אינטר – נאפולי: 21:45 בערוץ ONE2

ואם כבר באינטר ונאפולי עסקנו, אז המפגש הזה יקרה בסן סירו בין האלופה לסגניתה, ובין קבוצה אחת שבמקום הראשון לבין זו שרוצה להיצמד מחדש למאבק. אינטר עם 42 נקודות, מילאן עם 39, רומא עם 39 ושני משחקים עודפים ונאפולי עם 38, כשאפילו אם תרצו להכניס את יובנטוס אז לגברת הזקנה יש 36. כמו תמיד, הצמרת בליגה הבכירה באיטליה לא מאכזבת.