יום ראשון, 11.01.2026 שעה 10:25
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
4215-4018אינטר1
3914-2918מילאן2
3912-2420רומא3
3815-2818נאפולי4
3616-2719יובנטוס5
3413-2719קומו6
3119-2520אטאלנטה7
2720-2619בולוניה8
2632-2220אודינזה9
2516-2019לאציו10
2327-2320ססואולו11
2332-2120טורינו12
2223-2019קרמונזה13
1927-2119קליארי14
1821-1218פארמה15
1725-1218לצ'ה16
1629-1919גנואה17
1330-1518ורונה18
1330-2019פיורנטינה19
1330-1520פיזה20

סולומון, גאנדלמן ומשחק עונה: יום חג בסרייה א'

3 משחקים אדירים בליגה האיטלקית, וכולם בשידור חי בערוץ ONE2: הקשר בבכורה נגד פארמה (13:30), מנור נגד מילאן (16:00) ואינטר נגד נאפולי (21:45)

|
עומרי גאנדלמן, לאוטרו מרטינס ומנור סולומון (לצ'ה ן-IMAGO)
עומרי גאנדלמן, לאוטרו מרטינס ומנור סולומון (לצ'ה ן-IMAGO)

הליגה האיטלקית כמעט בכל שבוע מספקת דרמה, סיפורים, תוצאות ודרמות, אבל היום (ראשון) יותר מהרגיל זה יום חג, גם עבור הליגה, אבל בטח ובטח עבורנו כאן בישראל. שני ישראלים יעלו על הדשא, האחד לבכורה ואחד שינסה להמשיך להיכנס לעניינים, ומשחק העונה, והכל – בערוץ ONE2.

לצ’ה – פארמה: 13:30 בערוץ ONE2

רק לפני יומיים המארחת הודיעה על החתמתו של עומרי גאנלדמן מגנט בתמורה לשלושה מיליון דולר ובונוסים עתידיים, והמאמן של הקבוצה, אוזביו די פרנצ’סקו, סיפר במסיבת העיתונאים לקראת המפגש שהקשר יהיה על הספסל והוא יחכה לבכורה שלו משם. לצ’ה במקום ה-16 בליגה עם 17 נקודות, ארבע נקודות מהו האדום, שמי נמצאת שם? חברו לנבחרת של גאנדלמן, מנור סולומון. פארמה אגב, מקום אחד מעל לצ’ה, עם נקודה אחת יותר.

פיורנטינה – מילאן: 16:00 בערוץ ONE2

ואם כבר בפיורנטינה עסקנו, אז מאז שמנור סולומון הגיע ובשתי ההופעות שלו הקבוצה לא הפסידה, שרשמה ניצחון דרמטי על קרמונזה כשהישראלי החל במהלך של שער הניצחון, ובמחזור הקודם ב-2:2 דרמטי הוא החל במהלך שהוביל לסחיטת הפנדל של קבוצתו. היום יגיע האתגר הגדול ביותר, בדמות האדומים-שחורים שרצים לאליפות. בכל מקרה, הוויולה במקום ה-18 ורוצים לעשות עוד צעד לעבר חוף המבטחים, האורחת רוצה להיצמד לאינטר לפני שזו תשחק במשחק ענק נגד נאפולי.

אינטר – נאפולי: 21:45 בערוץ ONE2

ואם כבר באינטר ונאפולי עסקנו, אז המפגש הזה יקרה בסן סירו בין האלופה לסגניתה, ובין קבוצה אחת שבמקום הראשון לבין זו שרוצה להיצמד מחדש למאבק. אינטר עם 42 נקודות, מילאן עם 39, רומא עם 39 ושני משחקים עודפים ונאפולי עם 38, כשאפילו אם תרצו להכניס את יובנטוס אז לגברת הזקנה יש 36. כמו תמיד, הצמרת בליגה הבכירה באיטליה לא מאכזבת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
