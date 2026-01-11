יום ראשון, 11.01.2026 שעה 21:16
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
23908-109512הפועל ת"א
22993-103613הפועל העמק
221167-124613בני הרצליה
21886-107012מכבי ת"א
211097-104613הפועל חולון
20950-102312הפועל ירושלים
191132-109813הפועל ב"ש/דימונה
181104-107813עירוני רמת גן
181088-108312עירוני קריית אתא
17999-97312מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
141051-96712מכבי רעננה
13902-78512הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

רבע 1, 04:10: מכבי ת"א - הפועל י-ם 19:13

ליגת ווינר סל, מחזור 13: הפיינליסטיות בליגה, הפיינליסטיות בגביע, קטש נגד אלון, צהוב מול אדום. שתי הענקיות רושמות עוד פרק ביריבות, הפעם בהיכל

|
תמיר בלאט חולף על רועי הובר (רדאד ג'בארה)
תמיר בלאט חולף על רועי הובר (רדאד ג'בארה)

יש כמה משחקים בכדורסל הישראלי שהם מעל כולם וגורמים לכלל חובבי הענף לעצור ולהתיישב אל מול הטלוויזיה, ואחד מהם קורה כעת. מכבי תל אביב מארחת את הפועל ירושלים לקרב ענק במסגרת המחזור ה-13 בליגת ווינר סל, בהתמודדות שמשוחקת בהיכל מנורה מבטחים.

שתי הפיינליסטיות בגביע, שתי הפיינליסטיות בליגה, השתיים ששיחקו בסופרקאפ בתחילת העונה ובאמת שתי הקבוצות הכי טובות במפעל המקומי בעשור האחרון ללא צל של ספק, בעוד פרק ביריבות האגדתית, זאת אחרי שלאחרונה הקבוצה מהבירה שולטת בנעשה על הפרקט.

בתחילת העונה הצדדים נפגשו בחצי גמר גביע הווינר, ושם יונתן אלון והשחקנים שלו רשמו 69:79 מרשים על מכבי תל אביב, וכעת זה המפגש הראשון בין שתי הקבוצות בליגה העונה. בשנה שעברה שתיהן הגיעו לגמר ובדיוק הפועל ירושלים השוותה את הסדרה ל-1:1, אך אז המלחמה עם איראן עצרה את הליגה.

אוהדי מכבי ת"א (רועי כפיר)אוהדי מכבי ת"א (רועי כפיר)

הצהובים הגיעו למפגש אחרי שני הפסדים לספרדיות ביורוליג, אך בליגה הם הפסידו רק פעם אחת וזה להפועל ת”א. ירושלים עם חמישה ניצחונות רצופים להבדיל, אבל גם להבדיל מכך מצבה בטבלה בליגה פחות טוב עם שמונה ניצחונות וארבעה הפסדים.

שחקני הפועל ירושלים לפני המשחק (רועי כפיר)שחקני הפועל ירושלים לפני המשחק (רועי כפיר)

רבע ראשון:

חמישיית מכבי ת”א: וויל ריימן, רומן סורקין, ג’ימי קלארק, ג’יילן הורד, איפה לנדברג.

חמישיית הפועל ירושלים: יובל זוסמן, נמרוד לוי, אוסטין ווילי, קאדין קרינגטון, ג’ארד הארפר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */