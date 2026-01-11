הרכבים וציונים



אריאל שרצקי ועמנואל אג'י (ראובן שוורץ) אריאל שרצקי ועמנואל אג'י (ראובן שוורץ)

המחזור ה-18 של ליגת העל ננעל בשעה זו אחרי שכל הקבוצות כבר שיחקו את משחקיהן בסוף השבוע. מ.ס אשדוד פוגשת את עירוני קריית שמונה לקרב תחתית מסקרן באצטדיון הי”א, בו כל אחת חייבת את הנקודות בשביל לנסות ולברוח מחלקה התחתון של הטבלה.

הקבוצה מעיר הנמל פתחה את העונה בצורה טובה מאוד באופן יחסי, כשנראה היה שהיא יכולה להיות הפתעה מרעננת. מאז, החבורה של חיים סילבס נכנסה לסחרור שהוריד אותה עד למקום ה-11, כשהיא עם תשעה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, שמונה מהם בליגה.

מהצד השני, הקבוצה הצפונית נמצאת במצב רע משלה, כשהיא סופרת שבעה משחקים רצופים ללא ניצחון בליגת העל, כאשר השלושה האחרונים היו הפסדים שדרדרו אותה עד למקום ה-12, נקודה אחת בלבד מעל הקו האדום. בנוסף, מאמן הקבוצה שי ברדה לא עומד על הקווים בעקבות פטירת אביו.

זה משחק קריטי לשתי הקבוצות אם הן רוצות לצאת לדרך חדשה. במפגש האחרון שלהן מוקדם יותר העונה, הייתה זאת אשדוד שיצאה עם ידה על העליונה, כשניצחה את ק”ש 1:2 בחוץ מצמד גדול של יוג’ין אנסה.