רבע 4, 04:09: עירוני ר"ג - הפועל ת"א 83:69

הפועל תל אביב נהנתה ממספר ימים ללא משחקים בעקבות כך שנדחה המשחק שלה נגד פאריס ביורוליג והיא לא שיחקה שבוע כפול, אז בשעה זו היא פותחת שבוע של שלושה משחקים. האדומים מתארחים בזיסמן את מכבי עירוני רמת גן כעת, לפני שבהמשך השבוע הם ישחקו נגד גליל עליון ונגד וילרבאן.

במשחקם הקודם, חניכיו של דימיטריס איטודיס עצרו רצף של שני הפסדים כואבים במיוחד נגד ז’לגיריס והפועל ירושלים ואף חזרו למקום הראשון במפעל הבכיר באירופה, כשניצחו בתצוגה מרשימה את דובאי עם 60:85. כעת, הם יקוו להמשיך בכושר ולייצר רצף ניצחונות חדש.

לצערו של המאמן היווני, היו גם חדשות רעות מהמשחק הזה ואחד השחקנים הבולטים שלו בליגת ווינר סל, טיילר אניס, קרע את גיד האכילס וסיים את העונה. חוץ מזה בהפועל ת”א יש סגל מלא, כולל ברונו קבוקלו שכבר החלים, אך לא נמצא בתוכניות ולא משחק כרגע.

מנגד, במכבי עירוני רמת גן חזרו גם הם למסלול הניצחונות עם 70:85 על מכבי רעננה, זאת אחרי שהפסידו להפועל באר שבע/דימונה. הקבוצה של שמוליק ברנר עם חמישה ניצחונות לצד שבעה הפסדים העונה, והיא תנסה להדהים את מחזיקת היורוקאפ ולהיות השנייה העונה בליגה שמנצחת אותה.

החולצה של הפועל תל אביב בשביל טיילר אניס (שחר גרוס)

דימיטריס איטודיס עם החולצה של טיילר אניס (שחר גרוס)

הצוות המקצועי של הפועל תל אביב עם החולצה (שחר גרוס)

רבע ראשון: 20:23 להפועל ת”א

חמישיית מכבי עירוני ר”ג: ז'ורדאן ניקוליס, דריון אטקינס, רונאלד סגו, אדם אריאל ודרו קורפורד

חמישיית הפועל ת”א: קולין מלקולם, וסיליה מיציץ', דן אוטורו, ים מדר ותומר גינת

והמשחק יוצא לדרך (שחר גרוס)

# 10:00-5:00: כבר בפתיחה דן אוטורו ניצל את היתרון הפיזי שלו בישל להניח סל קל, גם הישראלי הבכירים של הפועל פתחו טוב, גינת קלע מאסיסט של מיציץ’ ומדר הוסיף שלשה. מן העבר השני, קרופורד לא נתן לאורחת לברוח ושמר על המשחק צמוד, וריצת 0:7 בהובלת אדם אריאל קבעה יתרון לחבורה של ברנר לאחר 5 דקות.

# 5:00-0:00: איתי שגב נכנס למגרש ומיד הטביע, אבל לאחר מכן איבד את הכדור וביצע עבירה בלתי ספורטיבית. הסנטר הישראלי התעשת מיד עם סל ועבירה מעוד דאנק. אנטוניו בלייקני עלה גם הוא מהספסל והחזיר את היתרון לאדומים, ובסיום הרבע התוצאה הייתה 20:23

ים מדר עם הכדור (שחר גרוס)

ים מדר עם הכדור (שחר גרוס)

איתי שגב וים מדר עוזרים לוסיליה מיציץ' לקום (שחר גרוס)

רבע שני: 42:49 להפועל תל אביב

# 10:00-5:00: שתי הקבוצות הלכו לטבעת, ניקוליס ואוטורו הטביעו כל אחד על השני. וסיליה מיציץ’ התחיל לשלוט במשחק, גם בחלוקת אסיסטים שרק הוא יכול למסור וגם בחדירות לצבע שרמת גן לא הצליחה לעצור. אומנם זה עדיין צמוד אבל הבדלי הרמות בין הקבוצות ברורים.

# 5:00-0:00: קרופורד עם 5 נקודות רצופות צימק את ההפרש, אבל פלטין ומיציץ’ הרגיעו עם שלשות בצד השני. והביאו את הפועל ליתרון השיא שלה במחצית, 42:49 להפועל תל אביב.

איתי שגב חוגג (שחר גרוס)

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (שחר גרוס)

רבע שלישי: 56:68 להפועל תל אביב

# 10:00-5:00: רמת גן ניסתה ללכת לאלי-הופים, אך ללא הצלחה. מנגד, האורחת הצליחה לראשונה לעלות ליתרון דו ספרתי בהובלת מיציץ’, שהתקרב לדאבל דאבל, ובלייקני.

# 5:00-0:00: המארחת לא אומרת נואש, והצליחה לצמק שוב, בעזרת איש המשחק לה הערב, קרופורד, אבל האמריקאי ביצע לאחר מכן עבירה בלתי ספורטיבית. מוטלי ניצל את זה כדי להשלים מהלך של 4 נקודות ולהחזיר את היתרון האדום לדו ספרתי, הרבע נגמר ב-56:68 להפועל תל אביב.