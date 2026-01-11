בזכות מסי: הזינוק האדיר במנייה של קוקה קולה

ליאו מסי רגיל לייצר כותרות בזכות שערים, תארים ושיאים, אבל הפעם, אמירה אחת מחוץ למגרש הספיקה כדי לטלטל את וול סטריט. בראיון אישי שקיים ב-7 בינואר, חשף כוכב אינטר מיאמי פרט קטן מחייו האישיים, אזכור שהפך במהרה לבאזז עולמי.

מסי סיפר כי הוא לא מרבה לשתות אלכוהול, אך לעיתים, ברגעי רגיעה, הוא נהנה מיין, ולעיתים אף מערבב אותו עם ספרייט. הדברים, שנאמרו כמעט כבדרך אגב, הפכו לוויראליים ברשתות החברתיות וגררו גל תגובות, ממים ואזכורים בלתי פוסקים של המשקה.

אלא שכאן מגיע הטוויסט: בימים שלאחר הראיון, מניית קוקה קולה, הבעלים של המותג ספרייט, זינקה בכ4.4 עד 4.5 אחוזים בין ה-7 ל-9 בינואר. המשמעות הכלכלית: תוספת של כ-12.9 מיליארד דולר לשווי השוק של החברה, לפי הערכות שונות.

ליאו מסי (IMAGO)

אמנם אין הוכחה ישירה לכך שהעלייה נגרמה אך ורק מהאמירה של מסי, אך בשוק מודים כי הבאזז סביב שמו של אלוף העולם והקישור לספרייט יצרו עניין חריג, במיוחד בעידן שבו השפעה תרבותית ווויראליות משחקות תפקיד משמעותי גם במסחר. כך או כך, שוב מתברר: מסי לא צריך לבעוט בכדור כדי להזיז מספרים. לפעמים, מספיק משפט אחד.