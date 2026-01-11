יום ראשון, 11.01.2026 שעה 09:37
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

בזכות מסי: הזינוק האדיר במנייה של קוקה קולה

הפרעוש אמר בעל הדרך בראיון שהוא שותה יין עם ספרייט ברגע שהפך לוויארלי, אך בעיקר גם הקפיץ את המניות של החברה בלא פחות מ-4.4 עד 4.5 אחוזים

|
ליאו מסי והזינוק במנייה (צילום מסך)
ליאו מסי והזינוק במנייה (צילום מסך)

ליאו מסי רגיל לייצר כותרות בזכות שערים, תארים ושיאים, אבל הפעם, אמירה אחת מחוץ למגרש הספיקה כדי לטלטל את וול סטריט. בראיון אישי שקיים ב-7 בינואר, חשף כוכב אינטר מיאמי פרט קטן מחייו האישיים, אזכור שהפך במהרה לבאזז עולמי.

מסי סיפר כי הוא לא מרבה לשתות אלכוהול, אך לעיתים, ברגעי רגיעה, הוא נהנה מיין, ולעיתים אף מערבב אותו עם ספרייט. הדברים, שנאמרו כמעט כבדרך אגב, הפכו לוויראליים ברשתות החברתיות וגררו גל תגובות, ממים ואזכורים בלתי פוסקים של המשקה.

אלא שכאן מגיע הטוויסט: בימים שלאחר הראיון, מניית קוקה קולה, הבעלים של המותג ספרייט, זינקה בכ4.4 עד 4.5 אחוזים בין ה-7 ל-9 בינואר. המשמעות הכלכלית: תוספת של כ-12.9 מיליארד דולר לשווי השוק של החברה, לפי הערכות שונות.

ליאו מסי (IMAGO)ליאו מסי (IMAGO)

אמנם אין הוכחה ישירה לכך שהעלייה נגרמה אך ורק מהאמירה של מסי, אך בשוק מודים כי הבאזז סביב שמו של אלוף העולם והקישור לספרייט יצרו עניין חריג, במיוחד בעידן שבו השפעה תרבותית ווויראליות משחקות תפקיד משמעותי גם במסחר. כך או כך, שוב מתברר: מסי לא צריך לבעוט בכדור כדי להזיז מספרים. לפעמים, מספיק משפט אחד.

