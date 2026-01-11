יום ראשון, 11.01.2026 שעה 18:08

סיום: פיורנטינה - מילאן 1:1

ליגה איטלקית, מחזור 20: קצב טוב ומנור סולמון עלה מהספסל בדקה ה-82, שעלתה ליתרון משער של קומוצו (65), אנקונקו (90) איזן את התוצאה. חי ב-ONE2

מערכת ONE | 11/01/2026 16:00
יום ראשון, 11/01/2026, 16:00אצטדיון ארטמיו פרנצ'יליגה איטלקית - מחזור 20
מילאן
הסתיים
1 1
שופט: דווידה מסה
פיורנטינה
ליגה איטלקית 25-26
4215-4018אינטר1
4015-3019מילאן2
3912-2420רומא3
3815-2818נאפולי4
3616-2719יובנטוס5
3413-2719קומו6
3119-2520אטאלנטה7
2720-2619בולוניה8
2632-2220אודינזה9
2516-2019לאציו10
2327-2320ססואולו11
2332-2120טורינו12
2223-2019קרמונזה13
2122-1419פארמה14
1927-2119קליארי15
1727-1319לצ'ה16
1629-1919גנואה17
1431-2120פיורנטינה18
1330-1518ורונה19
1330-1520פיזה20
הרכבים וציונים
 
 

מנור סולומון כבר שותף בשני משחקים של פיורנטינה מהספסל, בהם עלה ותרם רבות לקבוצה מתחתית הטבלה, שעדיין לא הפסידה כשהוא שותף. בשעה זו הם פוגשים את מילאן החזקה, ורוצים, יחד, להשיג נקודות חשובות בביתם בדרך להישארות בליגה. שידור חי ב-ONE2.

כאמור, הוויולה היו במצב רע לפני שהשחקן הישראלי הגיע, כשהם היו עם ניצחון אחד בלבד מ-17 מחזורים, במקום האחרון בטבלת הסרייה א’. כעת, הם כבר לאחר שני משחקים ללא הפסד, כשמנור עולה מהספסל ומעורב בכל אחד מהשערים שהביאו להם את הנקודות.

מהצד השני, עומדת האימפריה ממילאנו, שמגיעה עם לא פחות מ-17 (!) משחקי ללא הפסד בליגה האיטלקית, כשהיא יצאה ללא נקודות רק אי שם במחזור הראשון, כשנכנעה לקרמונזה 2:1 בסן סירו. למרות זאת, כמות לא קטנה של תוצאות תיקו הובילו לכך שהיא רק במקום השני, 3 נקודות מתחת ליריבה העירונית, אינטר.

היריבות בין הקבוצות עשירה והולכת מספר גדול של שנים אחורה, כשהעונה הן כבר נפגשו סבן סירו, אז הקבוצה הביתית ניצחה 1:2 מצמד של רפאל לאאו. בעונה שעברה לעומת זאת, הרוסונרי לא הצליחו לגבור על הסגולים, שיצאו עם 4 נקודות משני המפגשים בניהם בליגה.

מחצית שניה
  • '90
  • שער
  • שער! מילאן השוותה ל-1:1: פופאנה הכניס עומק נפלא לאנקונקו, שבעט חד לפינה הקרובה, הכדור פגע בקורה ונכנס פנימה
  • '82
  • חילוף
  • גם פריזי יצא, ניקולו פורטיני נכנס
  • '82
  • חילוף
  • גודמונדסון פינה את מקומו, לוקה רניירי נכנס
  • '82
  • חילוף
  • חילוף משולש בפיורנטינה. הרגע לו חיכינו, סולומון עלה, גוסנס ירד
  • '74
  • חילוף
  • חילוף נוסף במילאן. פבלוביץ' יצא, כריסטופר אנקונקו נכנס
  • '65
  • שער
  • שער! פיורנטינה עלתה ל-0:1: זה היה באוויר, וזה הגיע. גודמונדסון הגביה כדור קרן נדר, קומוצו הצעיר עלה מעל כולם ונגח לרשת
  • '63
  • חילוף
  • חילוף במילאן. לופטוס צ'יק יצא, יוסוף פופאנה נכנס
  • '60
  • חילוף
  • פולקרוג פינה את מקומו, רפאל ליאאו נכנס
  • '60
  • חילוף
  • גם ישארי יצא, ראביו נכנס
  • '60
  • חילוף
  • חילוף משולש במילאן. אסטופיניאן יצא, דויד ברטסאגי נכנס
אלברט גודמונדסון (IMAGO)אלברט גודמונדסון (IMAGO)
  • '53
  • כרטיס צהוב
  • גם אסטופיניאן נכנס לפנקס של השופט
  • '50
  • החמצה
  • כמעט הראשון של פיורנטינה. מנדראגורה הגביה נהדר, גוסנס הגיע וניסה לנגוח לאחור, אך פספס ומניאן הדף
מחצית ראשונה
  • '42
  • החמצה
  • אחרי דקות רגועות, פיורנטינה הגיעה למצב טוב. גודמונדסון פרץ באגף שמאל, עבר לרגל ימין, אך הבעיטה שלו הלכה החוצה
רולנדו מנדאגורה וארדון ישארי (IMAGO)רולנדו מנדאגורה וארדון ישארי (IMAGO)
  • '31
  • כרטיס צהוב
  • קין קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון בשמחק
  • '26
  • החמצה
  • פוליסיק שוב איים, אך הפעם הבעיטה שלו פספסה את המסגרת
  • '22
  • החמצה
  • כדור קרן נהדר הגיע אל ראשו של מתיאו גאביה, שעלה מעל כולם ונגח, דה חאה הדף
פביאני פריסי וארדון ישארי (IMAGO)פביאני פריסי וארדון ישארי (IMAGO)
  • '20
  • החמצה
  • מילאן קרובה לראשון. פולישיץ' שוב נכנס לרחבה, אך פעם נוספת דה חאה היה במקום
  • '18
  • החמצה
  • הזדמנות אדירה למילאן! פוליסיק ופולקרוג בדאבל פס מדהים, הראשון חדר לרחבה ועבר את דה חאה, אך מזווית קשה בעט רק לרשת החיצונית
  • '11
  • החמצה
  • הזדמנות בצד השני. כדור עומק נפלא נשלח לפוליסיק, ששלח את הכדור קדימה, דה חאה יצא היטב והצליח להרחיק בזמן
כריסטיאן פוליסיק (IMAGO)כריסטיאן פוליסיק (IMAGO)
  • '5
  • החמצה
  • חצי מצב נוסף לפיורנטינה. גודמונדסון ניסה להעביר רוחב מצד שמאל, קין לא הספיק להגיע לכדור ומניאן קלט
  • '3
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה במשחק. דודו יצא עם הכדור קדימה, מסר לגוסנס שהגיע מאחור וניסה בעיטה חזקה, אך בעט מעל השער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דווידה מסה הוציא את ההתמודדות לדרך
הוספת תגובה
