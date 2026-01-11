סיום: פיורנטינה - מילאן 1:1

מנור סולומון כבר שותף בשני משחקים של פיורנטינה מהספסל, בהם עלה ותרם רבות לקבוצה מתחתית הטבלה, שעדיין לא הפסידה כשהוא שותף. בשעה זו הם פוגשים את מילאן החזקה, ורוצים, יחד, להשיג נקודות חשובות בביתם בדרך להישארות בליגה. שידור חי ב-ONE2.
כאמור, הוויולה היו במצב רע לפני שהשחקן הישראלי הגיע, כשהם היו עם ניצחון אחד בלבד מ-17 מחזורים, במקום האחרון בטבלת הסרייה א’. כעת, הם כבר לאחר שני משחקים ללא הפסד, כשמנור עולה מהספסל ומעורב בכל אחד מהשערים שהביאו להם את הנקודות.
מהצד השני, עומדת האימפריה ממילאנו, שמגיעה עם לא פחות מ-17 (!) משחקי ללא הפסד בליגה האיטלקית, כשהיא יצאה ללא נקודות רק אי שם במחזור הראשון, כשנכנעה לקרמונזה 2:1 בסן סירו. למרות זאת, כמות לא קטנה של תוצאות תיקו הובילו לכך שהיא רק במקום השני, 3 נקודות מתחת ליריבה העירונית, אינטר.
היריבות בין הקבוצות עשירה והולכת מספר גדול של שנים אחורה, כשהעונה הן כבר נפגשו סבן סירו, אז הקבוצה הביתית ניצחה 1:2 מצמד של רפאל לאאו. בעונה שעברה לעומת זאת, הרוסונרי לא הצליחו לגבור על הסגולים, שיצאו עם 4 נקודות משני המפגשים בניהם בליגה.
מחצית שניה
-
'90
- שער! מילאן השוותה ל-1:1: פופאנה הכניס עומק נפלא לאנקונקו, שבעט חד לפינה הקרובה, הכדור פגע בקורה ונכנס פנימה
-
'82
- גם פריזי יצא, ניקולו פורטיני נכנס
-
'82
- גודמונדסון פינה את מקומו, לוקה רניירי נכנס
-
'82
- חילוף משולש בפיורנטינה. הרגע לו חיכינו, סולומון עלה, גוסנס ירד
-
'74
- חילוף נוסף במילאן. פבלוביץ' יצא, כריסטופר אנקונקו נכנס
-
'65
- שער! פיורנטינה עלתה ל-0:1: זה היה באוויר, וזה הגיע. גודמונדסון הגביה כדור קרן נדר, קומוצו הצעיר עלה מעל כולם ונגח לרשת
-
'63
- חילוף במילאן. לופטוס צ'יק יצא, יוסוף פופאנה נכנס
-
'60
- פולקרוג פינה את מקומו, רפאל ליאאו נכנס
-
'60
- גם ישארי יצא, ראביו נכנס
-
'60
- חילוף משולש במילאן. אסטופיניאן יצא, דויד ברטסאגי נכנס
-
'53
- גם אסטופיניאן נכנס לפנקס של השופט
-
'50
- כמעט הראשון של פיורנטינה. מנדראגורה הגביה נהדר, גוסנס הגיע וניסה לנגוח לאחור, אך פספס ומניאן הדף
מחצית ראשונה
-
'42
- אחרי דקות רגועות, פיורנטינה הגיעה למצב טוב. גודמונדסון פרץ באגף שמאל, עבר לרגל ימין, אך הבעיטה שלו הלכה החוצה
-
'31
- קין קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון בשמחק
-
'26
- פוליסיק שוב איים, אך הפעם הבעיטה שלו פספסה את המסגרת
-
'22
- כדור קרן נהדר הגיע אל ראשו של מתיאו גאביה, שעלה מעל כולם ונגח, דה חאה הדף
-
'20
- מילאן קרובה לראשון. פולישיץ' שוב נכנס לרחבה, אך פעם נוספת דה חאה היה במקום
-
'18
- הזדמנות אדירה למילאן! פוליסיק ופולקרוג בדאבל פס מדהים, הראשון חדר לרחבה ועבר את דה חאה, אך מזווית קשה בעט רק לרשת החיצונית
-
'11
- הזדמנות בצד השני. כדור עומק נפלא נשלח לפוליסיק, ששלח את הכדור קדימה, דה חאה יצא היטב והצליח להרחיק בזמן
-
'5
- חצי מצב נוסף לפיורנטינה. גודמונדסון ניסה להעביר רוחב מצד שמאל, קין לא הספיק להגיע לכדור ומניאן קלט
-
'3
- הזדמנות ראשונה במשחק. דודו יצא עם הכדור קדימה, מסר לגוסנס שהגיע מאחור וניסה בעיטה חזקה, אך בעט מעל השער
-
'1
- השופט דווידה מסה הוציא את ההתמודדות לדרך