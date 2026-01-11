סיום: פיורנטינה - מילאן 1:1

הרכבים וציונים

מנור סולומון כבר שותף בשני משחקים של פיורנטינה מהספסל, בהם עלה ותרם רבות לקבוצה מתחתית הטבלה, שעדיין לא הפסידה כשהוא שותף. בשעה זו הם פוגשים את מילאן החזקה, ורוצים, יחד, להשיג נקודות חשובות בביתם בדרך להישארות בליגה. שידור חי ב-ONE2.

כאמור, הוויולה היו במצב רע לפני שהשחקן הישראלי הגיע, כשהם היו עם ניצחון אחד בלבד מ-17 מחזורים, במקום האחרון בטבלת הסרייה א’. כעת, הם כבר לאחר שני משחקים ללא הפסד, כשמנור עולה מהספסל ומעורב בכל אחד מהשערים שהביאו להם את הנקודות.

מהצד השני, עומדת האימפריה ממילאנו, שמגיעה עם לא פחות מ-17 (!) משחקי ללא הפסד בליגה האיטלקית, כשהיא יצאה ללא נקודות רק אי שם במחזור הראשון, כשנכנעה לקרמונזה 2:1 בסן סירו. למרות זאת, כמות לא קטנה של תוצאות תיקו הובילו לכך שהיא רק במקום השני, 3 נקודות מתחת ליריבה העירונית, אינטר.

היריבות בין הקבוצות עשירה והולכת מספר גדול של שנים אחורה, כשהעונה הן כבר נפגשו סבן סירו, אז הקבוצה הביתית ניצחה 1:2 מצמד של רפאל לאאו. בעונה שעברה לעומת זאת, הרוסונרי לא הצליחו לגבור על הסגולים, שיצאו עם 4 נקודות משני המפגשים בניהם בליגה.