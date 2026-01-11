עצוב: אביו של שי ברדה, עמנואל, הלך לעולמו

יש רגעים שלא משנה כמה מצבה של קבוצה לא טוב וכמה היא בתחתית או במשבר, הכל מקבל פרופורציות, ומתקבלת הבנה שזה רק כדורגל ויש דברים הרבה יותר חשובים בחיים. בקריית שמונה הודיעו הבוקר (ראשון) על פטירתו של אבא של מאמן הקבוצה, שי ברדה.

בהודעה הרשמית נרשם: “מועדון הכדורגל עירוני קריית שמונה משתתף באבלו הכבד של מאמן הקבוצה, שי ברדה, עם היוודע הבוקר על פטירתו של אביו, עמנואל ברדה ז"ל. המועדון מבקש לחזק את שי ומשפחת ברדה. מי ייתן ולא תדעו עוד צעד”.

כמובן שהמאמן של הצפוניים לא יעמוד על הקווים במשחק הערב (19:30) נגד מ.ס אשדוד באצטדיון הי”א, והוא גם לא צפוי להיות על הקווים במשחק הגביע בשמינית הגמר נגד בית”ר ירושלים ביום רביעי (19:00). עמנואל ברדה ז”ל חלה במחלה שהתפרצה בחודש האחרון. ההלוויה של עמנואל ברדה ז"ל תתקיים היום ב-19:00 בבית העלמין גורודסקי, ברחובות. יושבים שבעה בבית הבן בכתובת: אסתר המלכה 14 ראשל"צ.