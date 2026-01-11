יום ראשון, 11.01.2026 שעה 09:38
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

עצוב: אביו של שי ברדה, עמנואל, הלך לעולמו

בק"ש הודיעו שאבא של המאמן נפטר הבוקר: "המועדון מבקש לחזק את שי ומשפחת ברדה". לא יעמוד על הקווים נגד אשדוד ובית"ר. פרטי ההלוויה והשבעה בפנים

|
שי ברדה (ראובן שוורץ)
שי ברדה (ראובן שוורץ)

יש רגעים שלא משנה כמה מצבה של קבוצה לא טוב וכמה היא בתחתית או במשבר, הכל מקבל פרופורציות, ומתקבלת הבנה שזה רק כדורגל ויש דברים הרבה יותר חשובים בחיים. בקריית שמונה הודיעו הבוקר (ראשון) על פטירתו של אבא של מאמן הקבוצה, שי ברדה.

בהודעה הרשמית נרשם: “מועדון הכדורגל עירוני קריית שמונה משתתף באבלו הכבד של מאמן הקבוצה, שי ברדה, עם היוודע הבוקר על פטירתו של אביו, עמנואל ברדה ז"ל. המועדון מבקש לחזק את שי ומשפחת ברדה. מי ייתן ולא תדעו עוד צעד”.

כמובן שהמאמן של הצפוניים לא יעמוד על הקווים במשחק הערב (19:30) נגד מ.ס אשדוד באצטדיון הי”א, והוא גם לא צפוי להיות על הקווים במשחק הגביע בשמינית הגמר נגד בית”ר ירושלים ביום רביעי (19:00). עמנואל ברדה ז”ל חלה במחלה שהתפרצה בחודש האחרון. ההלוויה של עמנואל ברדה ז"ל תתקיים היום ב-19:00 בבית העלמין גורודסקי, ברחובות. יושבים שבעה בבית הבן בכתובת: אסתר המלכה 14 ראשל"צ.

