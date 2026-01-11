יום ראשון, 11.01.2026 שעה 09:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"נמאס לדבר על שופטים, לא מבין למה הורחקתי"

גל אראל ביקר אחרי ה-3:3 מול הפועל ת"א: "לא הוצאתי מילה, זה מוזר לחלוטין". על איסט: "מקווה מאוד שהמשא ומתן ייסגר לטובת כל הצדדים". וגם: סרדל

|
גל אראל (עמרי שטיין)
גל אראל (עמרי שטיין)

בהפועל חיפה היו שותפים אתמול (שבת) למשחק רווי בשערים ותהפוכות מול הפועל תל אביב (3:3) אבל עם תחושת אכזבה, בעיקר בגלל שהקבוצה הייתה כבר ביתרון מבטיח של שני שערים, שנמחק עד לסיום, בין היתר בגלל שער עצמי וטעות של בנג’מין מצ'יני ובנוסף חוסר ריכוז ליד שער האדומים מת”א בשלהי המשחק, כאשר ג'בון איסט ויעד גונן היו לפני שני מצבים טובים, אותם לא השכילו לכבוש.

אחד הדברים הצורמים שהעיבו על המשחק, היה הרחקתו של גל אראל ע"י השופט שניר לוי. מדובר באדום שבגללו המאמן לא יעמוד על הקווים במשחק הליגה הקרוב מול עירוני קריית שמונה. הוא התייחס להרחקה ואמר: "לא הוצאתי מילה. צריך לשאול את שניר לוי למה הורחקתי. זה מוזר לחלוטין גם ההרחקה שלי וגם השריקות שהיו גבוליות, אבל נמאס לדבר על השופטים". 

על המשחק עצמו, אראל אמר: "שיחקנו כדורגל טוב והצלחנו להפוך פיגור ולפתוח בצורה חלומית את המחצית השנייה עם שער נוסף. לצערי ספגנו ממצב נייח כמו גם השער השלישי. הבעיה שספגנו את השני מוקדם מדי וכדורגל זה עניין של מומנטום. רצינו לנצח אבל הפנים כבר לק"ש".

על ג'בון איסט, שיכול היה לכבוש שער ניצחון אמר: "התרומה שלו היא יותר מאשר רק מספרים במגרש, אלא גם בעוד פרמטרים שהוא עושה על הדשא. כשחקן יש עליות וירידות וזה דבר טבעי. אני מקווה מאוד שהמשא ומתן מולו ייסגר לטובת כל הצדדים".

גג'בון איסט חוגג (עמרי שטיין)

אראל ביצע מספר שינויים בהרכב, ובניהם הרכבתו של אחד המצטיינים במגרש, לירן סרדל, שניסה להסביר מה עבר עליו העונה: "התחלתי את ההכנות עם פציעה שהייתה לי בסוף העונה הקודמת, חזרתי ועד שנכנסתי להרכב, שוב נפצעתי ונעדרתי במשך חודש. ניסיתי לחזור בכוח ל-11, אני שמח שעכשיו חזרתי ואתמול גם כבשתי מול הפועל ת"א. היה חשוב לי לכבוש באופן אישי. הרגשתי אתמול את כולם, שבאנו טוב למשחק. חבל לנו על כך שספגנו שני שערים ממצבים נייחים, אבל נצטרך לדעת לתקן ולחשוב כבר על המשחק הבא מול עירוני ק"ש".

