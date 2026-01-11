שרודר נענש אחרי שניסה להכות את דונצ'יץ'

ב-NBA הודיעו הלילה (בין שבת לראשון) על השעייתו של דניס שרודר משלושה משחקים בעקבות עימות עם לוקה דונצ’יץ’ לאחר הפסד סקרמנטו 125:101 ללוס אנג’לס לייקרס ב-28 בדצמבר בקריפטו ארנה.

המתיחות בין השניים החלה כבר במהלך המשחק עצמו, כאשר שרודר ודונצ’יץ’ החליפו עקיצות מילוליות במספר רגעים. במהלך פסק זמן אף הקניט דונצ’יץ’ את הגארד הגרמני כשהזכיר לו את החוזה עליו ויתר בעבר בלייקרס - הארכת חוזה לארבע שנים בסך 82 מיליון דולר - והעימות המילולי נמשך גם לאחר מכן על הפרקט.

למרות שנראה היה כי הרוחות נרגעו עם סיום המשחק, האירוע הסלים מחוץ למגרש. שרודר יצא מחדר ההלבשה של הקינגס, הבחין בדונצ’יץ’ במסדרון שמול ספסל הלייקרס, והוויכוח התלקח מחדש. כ-40 דקות לאחר הבאזר, שרודר ניגש לעבר כוכב הלייקרס וגער בו שהוא לא יכול לקלל אותו על הפרקט ואחרי זה לשחק אותה שהכל בסדר מחוץ לפרקט. לפי הודעת הליגה, שרודר אף ניסה להכות את דונצ’יץ’.

לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

סנטר הלייקרס, דיאנדרה אייטון, ניסה להרחיק את שרודר מהעימות, בעוד דונצ’יץ’ נותר המום וניסה לעזוב את המקום עד שאנשי האבטחה התערבו. שרודר לווה בסופו של דבר לאוטובוס הקבוצה, כשמאמן הקינגס, דאג כריסטי, ושחקנים נוספים מנסים להבין כיצד האירוע הידרדר כך. דונצ’יץ’ ואביו, סשה, עזבו את האולם זמן קצר לאחר מכן.

בעקבות המקרה החליטה הליגה להשעות את שרודר לשלושה משחקים, והוא יחמיץ בין היתר את המפגש הקרוב בין הלייקרס לקינגס, שייערך בלילה שבין שני לשלישי בסקרמנטו.