יום ראשון, 11.01.2026 שעה 09:39
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%3786-401634דטרויט פיסטונס
65%3739-401134בוסטון סלטיקס
62%3688-378932פילדלפיה 76'
59%3670-377532ניו יורק ניקס
56%3856-389134טורונטו ראפטורס
56%4237-430636קליבלנד קאבלירס
52%3892-392833מיאמי היט
50%4075-399034שיקגו בולס
48%3822-380033אורלנדו מג'יק
47%4266-425936אטלנטה הוקס
44%3912-381334מילווקי באקס
37%4031-407035שארלוט הורנטס
32%3544-339531ברוקלין נטס
27%4080-375033וושינגטון וויזארדס
20%4209-390435אינדיאנה פייסרס
 מערב 
82%3586-397333אוקלהומה ת'אנדר
69%3603-377732סן אנטוניו ספרס
68%4017-419434דנבר נאגטס
66%4054-421235מינסוטה טימברוולבס
65%3427-368431יוסטון רוקטס
61%3600-355531לוס אנג'לס לייקרס
61%3696-380833פיניקס סאנס
57%3953-407035גולדן סטייט ווריורס
49%4146-408435פורטלנד בלייזרס
38%3819-377034לוס אנג'לס קליפרס
38%3977-390434ממפיס גריזליס
37%4073-393835דאלאס מאבריקס
35%4321-408934יוטה ג'אז
25%4396-412136ניו אורלינס פליקנס
24%4142-374134סקרמנטו קינגס

שרודר נענש אחרי שניסה להכות את דונצ'יץ'

ב-NBA הודיעו שהגארד של סקרמנטו הושעה משלושה משחקים בעקבות עימותים עם הכוכב הסלובני, שעקץ אותו לפני כן על כך שוויתר בעבר על הצעה של הלייקרס

|
דניס שרודר ולוקה דונצ'יץ' (IMAGO)
דניס שרודר ולוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

ב-NBA הודיעו הלילה (בין שבת לראשון) על השעייתו של דניס שרודר משלושה משחקים בעקבות עימות עם לוקה דונצ’יץ’ לאחר הפסד סקרמנטו 125:101 ללוס אנג’לס לייקרס ב-28 בדצמבר בקריפטו ארנה.

המתיחות בין השניים החלה כבר במהלך המשחק עצמו, כאשר שרודר ודונצ’יץ’ החליפו עקיצות מילוליות במספר רגעים. במהלך פסק זמן אף הקניט דונצ’יץ’ את הגארד הגרמני כשהזכיר לו את החוזה עליו ויתר בעבר בלייקרס - הארכת חוזה לארבע שנים בסך 82 מיליון דולר - והעימות המילולי נמשך גם לאחר מכן על הפרקט.

למרות שנראה היה כי הרוחות נרגעו עם סיום המשחק, האירוע הסלים מחוץ למגרש. שרודר יצא מחדר ההלבשה של הקינגס, הבחין בדונצ’יץ’ במסדרון שמול ספסל הלייקרס, והוויכוח התלקח מחדש. כ-40 דקות לאחר הבאזר, שרודר ניגש לעבר כוכב הלייקרס וגער בו שהוא לא יכול לקלל אותו על הפרקט ואחרי זה לשחק אותה שהכל בסדר מחוץ לפרקט. לפי הודעת הליגה, שרודר אף ניסה להכות את דונצ’יץ’.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

סנטר הלייקרס, דיאנדרה אייטון, ניסה להרחיק את שרודר מהעימות, בעוד דונצ’יץ’ נותר המום וניסה לעזוב את המקום עד שאנשי האבטחה התערבו. שרודר לווה בסופו של דבר לאוטובוס הקבוצה, כשמאמן הקינגס, דאג כריסטי, ושחקנים נוספים מנסים להבין כיצד האירוע הידרדר כך. דונצ’יץ’ ואביו, סשה, עזבו את האולם זמן קצר לאחר מכן.

בעקבות המקרה החליטה הליגה להשעות את שרודר לשלושה משחקים, והוא יחמיץ בין היתר את המפגש הקרוב בין הלייקרס לקינגס, שייערך בלילה שבין שני לשלישי בסקרמנטו.

