יום ראשון, 11.01.2026 שעה 07:56
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

האליפות תקום ותיפול על החיזוק בחלון של ינואר

האזינו לפודקאסט ב"ש אחרי ה-0:0 מול חיפה: הפספוס, הערב החלש של שחקני ההתקפה, הקושי הגדול במצבים הנייחים, התלות בקאנגווה וביטון, והצורך בחיזוק

|
שחקני הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)

אחרי שהשיגה שני ניצחונות רצופים על הפועל ירושלים ובני סכנין, הפועל באר שבע שוב נעצרת ומאבדת גובה. החבורה של רן קוז'וק סיימה אמש (שבת) בתיקו 0:0 נגד מכבי חיפה ואיבדה את המומנטום שהצליחה לחבר.

איבוד הנקודות החמישי העונה מוביל לכך שבית"ר ירושלים מחקה את הפער מבאר שבע לגמרי ואילו מכבי תל אביב התקרבה אליה עד שש נקודות.

קוז'וק: תוצאה מאכזבת, אנחנו היינו ראויים לכך

איציק כלפי ודובב גבאי מסכמים את איבוד הנקודות של באר שבע אמש בטרנר, עם פרק נוסף בפודקאסט הפועל באר שבע: על הפספוס הגדול של הדרומיים, הערב החלש של שחקני ההתקפה, הצורך בחיזוק, הקושי הגדול במצבים הנייחים, התלות בשחקני המפתח כמו קינגס קאנגווה או דן ביטון, וההכנות לקראת הפועל ירושלים בגביע.

