יום ראשון, 11.01.2026 שעה 00:28
שונות  >> פודקאסט מכבי חיפה

עם רטנר בטרנר: מכבי חיפה חזרה לרגש בב"ש

הסיפור מאחורי הבכורה של הכישרון הצעיר, השינוי והאומץ של בכר והארכת חוזהו, הנתון המפתיע של אלעד אמיר, אזולאי, אגבה והעתיד. האזינו לפודקאסט

|
נבות רטנר מנסה לברוח לאיגור זלאטנוביץ' (רדאד ג'בארה)
נבות רטנר מנסה לברוח לאיגור זלאטנוביץ' (רדאד ג'בארה)

בדקה ה-44 איתן אזולאי סימן שהוא לא יכול להמשיך לשחק וכשברק בכר הסתכל אחורה לספסל הוא החליט להקפיץ את נבות רטנר הצעיר להופעת בכורה בטרנר. זה היה צעד אמיץ של המאמן, אבל בתוך זמן קצר היה אפשר לראות כמה פוטנציאל טמון בו ולמה המאמן הלך עליו. 

וזה לא רק זה. כשמביטים על ההגנה, כמעט ולא הורגש חסרונם של עבדולאי סק ושון גולדברג, כאשר במקומם שיחקו ליסאב עיסאת ואלעד אמיר, בלמים שבימים הקרובים יחגגו יום הולדת ויהיו בני 21 ו-20. התינוקות של בכר היו שותפים ל-0:0 נגד הפועל באר שבע, חודשים ספורים מאז המשבר הגדול.

פודקאסט מכבי חיפה ב-ONE עם אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב סיכמו: ההופעה של נבות רטנר בטרנר והסיפור מאחוריה, המהלך שגרם לאחד מחברי הפאנל להתרגש מההופעה של הקשר הצעיר, בכר השתנה ולקח החלטות אמיצות כמו לבנות על הצעירים, מה עם הארכת החוזה של המאמן, והשינוי הדרוש במדיניות של המועדון לעתיד כדי לבנות קבוצה לשנים קדימה.

כמו כן, הפרק עסק בצמצום הפערים מול המוליכה הפועל באר שבע במשחק הכי קשה בליגה, השיפור של איתן אזולאי, היכולת של פיטר אגבה, הנתון המפתיע של אלעד אמיר, לאן נעלם טריבנטה סטיוארט והאם יחזור לעניינים בגביע, עדיין אין מספיק איכות בהתקפה ושם הקבוצה צריכה להתחזק.

