"זו הפועל פ"ת הכי טובה שהייתה מזה שנים"

אלו ימים טובים להיות אוהדי הפועל פ"ת. הקבוצה של עומר פרץ, שמציגה אולי את הכדורגל השמח בליגה, רשמה אמש (שבת) עוד ניצחון עם חגיגת שערים, 1:4 על עירוני טבריה ורשמה ניצחון ליגה רביעי ברציפות, הרצף הארוך ביותר של הקבוצה בליגה הבכירה מאז עונת 04/05. המלאבסים רושמים 13 נקודות מתוך 15 אפשריות מאז פתיחת הסיבוב.

כעת, הפועל פ”ת התבססה במקום השישי בטבלה, המוביל לפלייאוף העליון, תסריט שספק אם בחלומות הכי ורודים של אוהדי הקבוצה ואנשי המועדון, הם ציפו לו. "נותר רק לחשוב איפה היינו, אם היינו מנצחים את כל המשחקים שפספסנו בסוף", אמרו במועדון.

לא מעט שחקנים זכו למחמאות: רועי דוד, עלה למשחק חולה, אך זה לא מנע ממנו להמשיך בכושר המצוין שלו עם שער ובישול בדרך לשחקן המשתפר של העונה. בוני אמיאן ומארק קוסטה, גרמו לעובדה שהיו מועמדים לשחרור להיראות כמו משהו דמיוני וגם קליי נכנס לכושר בתקופה האחרונה וצפוי להמשיך במועדון גם בעונה הבאה.

רועי דוד חוגג (חג'אג' רחאל)

"זו הפועל פ"ת הכי טובה שהייתה פה מזה שנים. אולי מאז הקבוצה של תחילת המילניום", אמרו במועדון. "הרבה זמן לא היה חיבור כזה בין מאמן, צוות ומנהל מקצועי לקבוצה ולא סתם זה נראה ככה. הגדולה פה היא שגם השחקנים שבאים מהספסל ופתאום לוקחים את ההזדמנות בשתי ידיים".

התקרית הפחות נעימה אגב, קרתה בחדר בו ישבו האנליסטים והשוער השלישי עמית משיח. התקרה בחדר, נפלה, מה שהוביל לפגיעה בידו של השוער עמית משיח שנחתך ובראשו של האנליסט דורון אהרון. למרבה המזל, לא נגרם נזק משמעותי.

בפ"ת, עדיין מחפשים להתחזק: ג'וסלין טאבי, הגיע לסלטיק לאחר מסע שעבר גם באנגליה, כאשר במועדון מעריכים שיקבלו על עזיבתו פיצוי של 200,000 אלף יורו, כשאגב, הקבוצה תהיה זכאית גם לעשרות אלפי שקלים כדמי סולידריות על מכירתו של עומרי גאנדלמן.

עומרי גאנדלמן יכניס למלאבסים עוד כסף לכיס? (האתר הרשמי של לצ'ה)

במועדון מחפשים שחקן זר לעמדת הקיצוני, כשישנם כמה מועמדים. במועדון בדקו את מועמדותו של ג'וזף סאבובו מהפועל באר שבע, אך זה לא משוחרר והחשש הוא גם שינגוס בדקות של צ'אפיוקה סונגה, שמשחק על העמדה שלו.

בכל אופן, במועדון פתחו בקמפיין גיוס של 300,000 שקלים והסבירו שלמרות הכסף שייכנס ממכירת טאבי, ישנו פער בין שכרו הזול יחסית של השחקן לבין זה של מחליפו, כשהמטרה היא גם להמשיך לבנות את המועדון ולהאריך חוזים לשחקנים שהרשימו.

כפי שכבר פרסמנו, במועדון מנהלים מגעים עם רועי דוד ואיתי רוטמן על חוזים חדשים, כאשר הבא בתור יהיה הקשר תומר אלטמן, שאמור לשוב בקרוב מפציעה. שחר רוזן, סובל מרגישות בשרירי הבטן וייבדק.

תומר אלטמן (חג'אג' רחאל)

"שיחקנו מאוד יעיל ונכון עם הכדור ובלי הכדור. לא המשחק הכי גדול שלנו בתקופה האחרונה, אבל זו אחת הגדולות מאז פתיחת הסיבוב: אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להשיג בכל משחק. הסוד? עובדים מאוד קשה בכל אימון, גם כשרוצים להוריד לנו קצת. יש לנו חיבור מדהים ואנחנו מיישמים את הוראות הצוות שעושה עבודה מעולה", סיכם המגן הימני נועם כהן.

"אני חושב שמספרי הספיגות לא משקפים את היכולות ההגנתיות שלנו כקבוצה וזה לא רק חלק אחורי, אלא גם החלק הקדמי שעושה עבודה טובה בהגנה. היו משחקים שנפלנו בהם וכתוצאה מזה מספרי הספיגות עלו משמעותית. אנחנו עושים עבודה מעולה. הקבוצה הזאת יכולה להגיע הכי רחוק שאפשר, אבל כרגע נסתכל על ריינה בגביע", הוסיף.