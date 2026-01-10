הפועל רמת גן הדהימה את מכבי חיפה בנערים א'

מכבי חיפה בהלם. הקבוצה של אורן קריספין, מליגת נערים א׳ - על, יצאה הערב (שבת) למגרש הסינתטי ״הספארי״ ברמת גן, שם פגשה את הפועל רמת גן, מצמרת הליגה הארצית לנערים א׳, הליגה השנייה בטיבה לשנתוני 2009.

מכבי חיפה עלתה להתמודדות עם הרכב נטול אדם גרימברג, יגל תרשיש ואריאל דורה. נדמה כי אורן קריספין ערך שינוי גדול במערך הקבוצה, מה שעלה לו ולמכבי חיפה ביוקר. מי שנהנתה מרגעי קסם זו הפועל רמת גן.

שחקניו של אלון שניאור לא נפלו לרגע ממכבי חיפה והוכיחו כי ראויים הם לליגת העל, ממנה נשרו בעונה החולפת. שערים מאוחרים של ניתאי סלונימסקי (79׳) והלל הויזמן (88׳) סגרו עניין, בעוד הירוקים נשארו המומים וב-10 שחקנים.

שחקני הפועל רמת גן בנערים א' חוגגים (מטעם הקבוצה)

יגל תרשיש, אחד מהשחקנים הבולטים של מכבי חיפה, נכנס לכר הדשא בדקה ה-68 להתמודדות, ראה כיצד כרטיס צהוב יוצא לעברו בדקה ה-73 ובדקה ה-84 נשלף לעברו אחד נוסף, מה שאילץ את סתיו סמולנסקי להוציא לו הכרטיס האדום.