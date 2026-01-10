יום שבת, 10.01.2026 שעה 22:56
כדורגל ישראלי

באוקראינה מדווחים: קבוצה מקומית אחרי ירמקוב

אחרי ששמר על רשת נקייה ב-0:0 עם ב"ש, דיווח אוקראיני טוען כי מטאליסט 1925 מעוניינת בשורותיו של שוער מכבי חיפה: "יכול לחזור לליגה האוקראינית"

|
גיאורגי ירמקוב (רדאד ג'בארה)
גיאורגי ירמקוב (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה סיימה ב-0:0 עם הפועל באר שבע בחוץ, תיקו שנתן לירוקים עוד נקודה אותה הם לקחו מאחד האצטדיונים הקשים בליגת העל – אצטדיון טרנר. הרבה דיווחים התפרסמו לאחרונה בנוגע למועמדים לקבוצה מהכרמל, אך כעת ישנו דיווח חדש דווקא על שחקן שכבר נמצא בסגל של ברק בכר.

באוקראינה מדווחים הערב (שבת) כי שוער החיפאים, גאורגי ירמקוב, מושך את תשומת ליבה של מטאליסט 1925, שנמצאת נכון לרגע זה במקום השביעי בליגה האוקראינית הבכירה.

האוקראינים הרחיבו על האיש בין הקורות של הצפוניים: “העונה, ירמקוב, שיכול לחזור לליגה האוקראינית, שיחק 20 משחקים עבור קבוצתו בכל המסגרות, שמר על רשת נקייה ב-10 משחקים וספג 17 שערים. טרנספרמרקט מעריכה את שוויו ב-2.5 מיליון אירו”.

