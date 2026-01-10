יום שבת, 10.01.2026 שעה 22:48
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
79%3688-392433דטרויט פיסטונס
67%3639-391633בוסטון סלטיקס
62%3688-378932פילדלפיה 76'
59%3670-377532ניו יורק ניקס
56%3856-389134טורונטו ראפטורס
56%4237-430636קליבלנד קאבלירס
53%3769-382932מיאמי היט
48%3822-380033אורלנדו מג'יק
48%3968-386533שיקגו בולס
47%4266-425936אטלנטה הוקס
44%3912-381334מילווקי באקס
35%3936-392034שארלוט הורנטס
32%3544-339531ברוקלין נטס
27%4080-375033וושינגטון וויזארדס
18%4110-378134אינדיאנה פייסרס
 מערב 
82%3586-397333אוקלהומה ת'אנדר
68%4017-419434דנבר נאגטס
68%3508-367731סן אנטוניו ספרס
66%4054-421235מינסוטה טימברוולבס
65%3427-368431יוסטון רוקטס
61%3600-355531לוס אנג'לס לייקרס
61%3696-380833פיניקס סאנס
57%3953-407035גולדן סטייט ווריורס
49%4146-408435פורטלנד בלייזרס
38%3948-383134דאלאס מאבריקס
38%3977-390434ממפיס גריזליס
36%4171-399433יוטה ג'אז
36%3727-367233לוס אנג'לס קליפרס
25%4396-412136ניו אורלינס פליקנס
24%4142-374134סקרמנטו קינגס

קליבלנד ניצחה את מינסוטה, 28 נקודות למיטשל

הקבאלירס גמלו לטימברוולבס על ההפסד לפני יומיים וגברו עליהם 134:146. גם מובלי (24) וגרלנד (22) בלטו בצד המנצח, 25 של אדוארדס לא הספיקו לאורחת

|
דונובון מיטשל חודר לסל (רויטרס)
דונובון מיטשל חודר לסל (רויטרס)

כמדי סוף שבוע, ה-NBA נותנת הזדמנות גם לצופים מחוץ לארה”ב לצפות במשחקי הליגה בשעות נוחות, כשהערב (שבת) היה זה תורם של קליבלנד ומינסוטה לעלות על הפרקט בצהריי היום. הקבאלירס גמלו לטימברוולבס על ההפסד מלפני יומיים, כשניצחו אותם 134:146 ועלו למקומות המובילים לפלייאוף בסיום העונה הסדירה.

דווקא החבורה של כריס פינץ’ פתחה את ההתמודדות טוב יותר, והיא ירדה להפסקה בין הרבע הראשון לשני כשהיא ביתרון ארבע נקודות. מכאן, קליבלנד לקחה שליטה במשחק, ולאחר רבע שלישי מצוין היא לא הסתכלה לאחור, שמרה על ההובלה וסיימה את המשחק עם ידה על העליונה.

אנתוני אדוארדס מתוסכל (רויטרס)אנתוני אדוארדס מתוסכל (רויטרס)

דונובון מיטשל הוביל את הקאבס עם 28 נקודות ו-8 אסיסטים, כשלצידו בלטו אוון מובלי עם 24 ודריוס גרלנד עם 22. אצל הטימברוולבס אנתוני אדוארדס היה מצוין כהרגלו עם 25 נק’, כשנאז ריד תרם את חלקו מהספסל וסיים עם 23. קליבלבד עלתה למקום השישי במזרח, כשמנגד יריבתה נשארה רביעית בקונפרנס המקביל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */