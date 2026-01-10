קליבלנד ניצחה את מינסוטה, 28 נקודות למיטשל

כמדי סוף שבוע, ה-NBA נותנת הזדמנות גם לצופים מחוץ לארה”ב לצפות במשחקי הליגה בשעות נוחות, כשהערב (שבת) היה זה תורם של קליבלנד ומינסוטה לעלות על הפרקט בצהריי היום. הקבאלירס גמלו לטימברוולבס על ההפסד מלפני יומיים, כשניצחו אותם 134:146 ועלו למקומות המובילים לפלייאוף בסיום העונה הסדירה.

דווקא החבורה של כריס פינץ’ פתחה את ההתמודדות טוב יותר, והיא ירדה להפסקה בין הרבע הראשון לשני כשהיא ביתרון ארבע נקודות. מכאן, קליבלנד לקחה שליטה במשחק, ולאחר רבע שלישי מצוין היא לא הסתכלה לאחור, שמרה על ההובלה וסיימה את המשחק עם ידה על העליונה.

אנתוני אדוארדס מתוסכל (רויטרס)

דונובון מיטשל הוביל את הקאבס עם 28 נקודות ו-8 אסיסטים, כשלצידו בלטו אוון מובלי עם 24 ודריוס גרלנד עם 22. אצל הטימברוולבס אנתוני אדוארדס היה מצוין כהרגלו עם 25 נק’, כשנאז ריד תרם את חלקו מהספסל וסיים עם 23. קליבלבד עלתה למקום השישי במזרח, כשמנגד יריבתה נשארה רביעית בקונפרנס המקביל.