יום שבת, 10.01.2026 שעה 23:08
כיף לראות את חזיזה, הקהל נהנה ממנו
איציק אהרונוביץ
05/01/2026 | 59 תגובות
איציק אהרונוביץ

חותמת לשינוי: ברק בכר החדש הגיע למכבי חיפה

אהרונוביץ בטור ל-ONE: עם סגל בינוני ולא איכותי במיוחד, המאמן מעמיד קבוצה חזקה, מאומנת ומאורגנת, שיכולה לנצח כל קבוצה ותקבע מי תהיה האלופה

זה לא מפתיע שהמשחק הסתיים ב-0:0 כששתי ההגנות הטובות בליגה נפגשות. זה לא אומר שהיה כדורגל הגנתי או פחדני, ממש לא. זה היה משחק יצירתי, אטרקטיבי, עם מעברים וכדורגל מסודר ומאורגן לשתי הקבוצות.

נכון שהפועל באר שבע נמצאת בירידה, וזה לא היה דן ביטון שאנחנו מכירים, שמבקיע ומבשל, וזה לא קינגס קאנגווה שמפחיד ומאיים על השער של מכבי חיפה. לא ראיתי שחקן אחד של הפועל באר שבע שאפשר להגיד עליו שהוא הגיע בשיא היכולת למשחק הזה.

באר שבע ניסתה לפתח משחק מסודר ומאורגן, דרך המגנים ודרך האמצע. חיפה נתנה שטחים, הניעה כדור ויצאה מזה בצורה טובה. המשחק הזה הוכיח שמכבי חיפה היא קבוצה מאומנת מאוד.

הסתיים בלחיצות ידיים הפעם (מרטין גוטדאמק)הסתיים בלחיצות ידיים הפעם (מרטין גוטדאמק)

הם באו לטרנר ומשהו השתנה שם אצל ברק בכר. זה לא אותו מאמן שהיה עומד ולא זז באדישות. הפעם זה ברק בכר שונה, קודם כל בהתנהלות שלו על הקו. הוא משתולל, מתעצבן, תזזיתי, ואני אוהב את זה.

כשאני מסתכל על מכבי חיפה, מה שהיא הייתה לפני חודשיים-שלושה ומה שהיא היום, הוא נתן את החותמת שבכר החדש הגיע לסמי עופר. הוא בא עם כדורגל אחר ושונה. אין לו את אותה איכות התקפית שהייתה באליפויות. יש לו סגל בינוני, שחקני התקפה בינוניים וספסל בינוני. אלה לא שחקנים שיכולים לעשות גול מכל מצב על הדשא.

אבל הוא בנה פה קבוצה חזקה, ממושמעת, שיודעת מה היא רוצה מעצמה. קבוצה מאומנת, מאורגנת. הטקטיקה שבה בכר בחר לשחק עבדה לו בגדול. חיפה עמדה טוב והגיעה למצבים שאם הייתה לה איכות בהתקפה, היא גם הייתה מנצחת. הכול היה שם.

קינגס קאנגווה עם הכדור (מרטין גוטדאמק)קינגס קאנגווה עם הכדור (מרטין גוטדאמק)

כשאני אומר שבכר חדש הגיע למכבי חיפה אני גם מתכוון לשילוב הצעירים. אי אפשר להתעלם מכך שבכר לא דגל בקידום צעירים. גם אלו שעשו תחתיו התקדמות גדולה במועדון גמו מוחמד ג׳אבר, הגיעו אחרי עונות השאלה. אפשר לומר שהיה מזל גדול לענאן חלאילי שבכר לא היה בעלייה שלו לבוגרים מהבחינה הזאת. אבל הפעם בכר מביא רענון ולא מפחד לשלב צעירים. אם הוא ימשיך בדרך הזאת, לא צריך לחכות שהוא יזכה בגביע כדי להעניק לו חוזה, הוא בונה את מכבי חיפה להמשך.

דולב חזיזה במרכז, פיטר אגבה שהיה מעולה, והשוער גיורגי ירמקוב שלקח כל כדור למסגרת. כשמכבי חיפה עושה הגנה ומשתדלת לעשות הכול, והיא עושה את זה טוב, בסוף השוער שלה מציל אותה. לעומת זאת, כשמכבי חיפה מופקרת, היא סופגת גולים שטותיים מטעויות של שוער.

בגלל עמידה טובה וטקטיקה נכונה, ואני תמיד אומר שטקטיקה מצמצמת פערי איכות, זה שמכבי חיפה באה לטרנר, מסתכלת לבאר שבע בעיניים, בלי פחד ובלי בושה, ומשחקת כדורגל של בכר, שונה ממה שהתרגלנו לראות, זה אומר הרבה.

ברק בכר (מרטין גוטדאמק)ברק בכר (מרטין גוטדאמק)

מי שמצפה לראות גולים בסיטונאות לא יקבל את זה. הוא יקבל מלחמה, קבוצתיות, ארגון, טקטיקה ובגדול. ראינו את זה על המגרש, וזה ייאמר לזכותו של בכר. עד היום, מאז שהוא הגיע, הוא נתן חותמת ברורה לשינוי שהוא הביא. הוא אמנם לא ניצח הערב, אבל הקבוצה עמדה נהדר, לא ביישה את הפירמה, ועם קצת מזל גם יכלה לנצח את המשחק.

אי אפשר להגיד שלבאר שבע לא היו מצבים. ירמקוב הציל לא מעט ועשה משחק גדול. לדעתי, מכבי חיפה תקבע מי תהיה האלופה, כי היום מכבי חיפה יכולה לנצח כל קבוצה בפלייאוף העליון, גם את באר שבע, בית”ר ירושלים ומכבי תל אביב. כשהפלייאוף קרב ובא, זה לא משנה באיזה מקום חיפה תסיים בסופו של דבר, כי היא זו שתקבע את זהות האלופה.

