למקין שיחק 90 דקות: טוונטה סיימה ב-1:1

המחזור ה-18 של הליגה ההולנדית נמשך הערב (ראשון), כשטוונטה של סתיו למקין סיימה בשוויון 1:1 עם זוולה. הבלם הישראלי שיחק בכל 90 הדקות וסייע לקבוצתו לבסס את מקומה במקום השביעי.

זהו המשחק השביעי ברצף שלמקין פותח ולא מוחלף אצל קבוצתו ההולנדית, הוא השלים 81 מסירות מתוך 88 ניסיונות, מתוכן עשר מסירות מדוייקות בשליש האחרון של המגרש מתוך 11 ניסיונות, שני מאבקים מוצלחים וארבע חטיפות.

טוונטה השלימה משחק עשירי ברציפות ללא הפסד, מתוכם שמונה בליגה ועוד שניים בגביע. הקבוצה ניצבת במקום השביעי במרחק ארבע נקודות מהמקום שמוביל לליגת האלופות, שם נמצאת אייאקס שחסר למה משחק